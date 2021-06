La nova factura de la llum es va posar en marxa ahir per als consumidors domèstics. Distingeix tres períodes horaris i possibilita tenir dues potències. L’objectiu del canvi, lluny d’abaratir el rebut, passa per traslladar el consum de les hores de més demanda (durant el dia entre setmana) a les de menys (a la nit i el cap de setmana), segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), encarregada del seu disseny juntament amb el Govern.

Triar bé la tarifa

La primera clau per estalviar en la llum és triar bé la tarifa elèctrica. A Espanya, hi ha més de 10 milions de llars que tenen contractat el preu regulat PVPC, en el qual aquests horaris i preus es traslladaran de manera automàtica en la seva pròxima factura. En canvi, hi ha més de 16 milions de llars que estan en el mercat lliure, on hi ha centenars de companyies diferents, cadascuna de les quals té llibertat per adaptar-se.

Per tant, el Govern recomana demanar informació a la comercialitzadora per tal de saber com traslladaran a la factura aquestes modificacions i una vegada rebuda aquesta informació, comparar la tarifa amb les de la resta del mercat, inclosa la tarifa regulada PVPC, a través del comparador de la CNMC.

Dues potències

A partir d’ara serà possible disposar de dos tipus de potència contractada, una per a hora punta (de 8.00 a 00.00) i una altra per a hora barri (de 00.00 a 08.00 i caps de setmana i festius). I això podria ser un avantatge per estalviar, perquè permet triar una potència major a la nit per poder realitzar un consum major en un moment en el qual l’energia és més barata. Si el consumidor no fa cap canvi, el distribuïdor considerarà la mateixa potència per als dos períodes.

Ajustar la potència

La nova factura informarà dels pics de potència màxims, tant en horari punta com vall, i per tant l’usuari podrà ajustar bé la seva potència durant les hores més cares, més enllà de triar-ne una diferent a la nit. És a dir, un consumidor que té una potència de 3,95 quilowatts i analitza la seva corba de càrrega i observa que demanda en el període punta 3,50 quilowatts i a la vall 2,3 quilowatts, pot ajustar la seva potència i obtenir un estalvi de 16,15 quilowatts a l’any, segons la CNMC.

Evitar les hores punta

A partir d’ara importa més el «quan» que el «quant», per això, serà fonamental realitzar una planificació del consum d’electricitat durant el dia per a tractar d’abaratir la factura a final de mes. I la clau serà evitar al màxim consumir en els períodes punta que són un 95% més cars que els considerats vall. El període punta va de 10.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres; el tram pla (un 69% més barat) se situa els mateixos dies entre 8.00 i 10.00 hores, de 14.00 a 18.00 hores i de 22.00 a 0.00 hores; i la tarifa barri (un 95% més barata que la punta) se situa entre mitjanit i les 8 del matí de dilluns a divendres i durant totes les hores dels caps de setmana i festius.

Consumir en caps de setmana

L’horari més barat per consumir electricitat a partir d’ara serà a la nit i el cap de setmana. Per tant, una de les principals claus serà traslladar part dels consums diaris a la fi de setmana, com planxar o cuinar plats per a la resta de la setmana. Segons l’OCU, si un usuari trasllada tot el seu consum (rentadora, rentavaixella, forn, assecadora, termo elèctric i cuina elèctrica) en l’horari «vall» podria estalviar 573,83 euros a l’any.

Evitar simultanejar consums

També serà important evitar l’encesa de tots els aparells elèctrics alhora (per exemple, rentadora i cuina o planxa), la qual cosa podria induir un estalvi d’entre 200 i 300 euros anuals, en l’escenari d’equipament amb potència mitjana, en permetre ajustar la potència contractada, segons la CNMC.

Impulsar l’autoconsum

Un altre dels objectius de la nova factura serà també impulsar l’autoconsum. Així, el consumidor pot contractar aquesta manera de produir i consumir energia amb panells solars i abocar part de l’energia que no utilitzi a la xarxa, aconseguint, així, un descompte en la seva factura.

Altres consells

Instal·lar il·luminació LED o bombetes de baix consum, vigilar l’stand-by (apagar els equips elèctrics que queden suspesos com la tele o l’ordinador i desendollar el carregador del mòbil quan no estigui carregant el telèfon), aprofitar les hores de llum o apagar les llums quan no estiguin en ús. També, comprar electrodomèstics eficients, utilitzar els programes ECO de rentadora o rentavaixella, regular el termòstat de la calefacció i de l’aire condicionat (idealment, 25 °C a l’estiu i 20 °C a l’hivern) o reduir la temperatura en rentar la roba pot ajudar a gastar menys a final de mes en electricitat.