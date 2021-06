Un 84% de la plantilla de CaixaBank, segons dades facilitades pels sindicats, han participat en l'aturada parcial d'aquest dimecres contra l'ERO presentat per l'entitat i que afecta gairebé 8.300 persones a tot l'Estat, de les quals 686 serien recol·locacions. De fet, els sindicats defensen que el seguiment ha estat del 100%, perquè el 16% restant són directius. L'entitat no especifica el percentatge d'empleats que han seguit la protesta. L'aturada s'ha produït entre les onze del matí i dos quarts de dotze del migdia i ha coincidit amb la celebració d'una nova reunió entre els sindicats i la direcció per desencallar una negociació que es troba "enrocada".

La representació dels treballadors veu possible reduir el nombre d'afectats per l'ERO -8.291 en total- a través de recol·locacions mitjançant excedències de grup, el desenvolupament de nous centres In-Touch i la cobertura d'absències amb empleats de CaixaBank. Per altra banda, insisteix que les 686 recol·locacions proposades continuen sent acomiadaments forçosos i demanen a l'entitat que deixi de banda "el rentat d'imatge". "El missatge a la direcció és clar, la plantilla en bloc rebutja l'agressivitat de la direcció, els acomiadaments i les retallades", indica.

En la reunió d'aquest dimecres, els sindicats també han presentat una contraoferta a la nova proposta de sortides que va presentar dimarts l'entitat. Pels nascuts l'any 1969 o abans, els sindicats demanen que els afectats per l'ERO percebin un 65% de la seva retribució anual bruta dels últims 12 mesos fins als 63 anys. A més, sol·liciten que puguin gaudir d'una pòlissa d'assistència sanitària, la cotització a la Seguretat Social fins als 63 anys i aportacions al pla de pensions.

Pels nascuts entre 1970 i 1972, sol·liciten una compensació equivalent al 63% de la retribució total bruta dels últims dotze mesos fins als 63 anys, així com les mateixes condicions pel que fa a l'assistència sanitària, la cotització a la Seguretat Social i les aportacions al pla de pensions.

Per la resta de treballadors, els sindicats demanen una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 36 mensualitats.

Tot i que el període formal de negociacions s'esgota, els sindicats es mostren poc esperançats i vaticinen que la direcció "ho rebutjarà tot". En aquest sentit, adverteixen que la plantilla se seguirà mobilitzant si les posicions no s'acosten. La pròxima aturada serà el dilluns 7 de juny entre les 11 del matí i les 12 del migdia, mentre que les protestes del 9 i el 14 de juny duraran 24 hores.