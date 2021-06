Les persones en atur a Catalunya hauran de tornar a renovar els seus papers per a continuar cobrant la prestació per desocupació. El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha canviat les condicions vigents i deixarà, des d’aquest mes de juny, de renovar automàticament la demanda d’ocupació dels ciutadans inscrits. Fins ara i a causa de la pandèmia i per a evitar que les persones en atur haguessin d’anar a les oficines, el SOC havia activat una normativa per renovar automàticament.