Primera gran prova de la setmana laboral de quatre dies. Telefónica España serà una de les primeres grans empreses que posi en marxa aquesta mesura després de ser inclosa com a alternativa a les cinc jornades habituals en la pròrroga del segon conveni d’empreses vinculades (CEV), segons van informar els sindicats.

La «teleco» posarà en marxa una prova pilot a partir d’octubre que durarà tres mesos i servirà per analitzar el funcionament d’aquesta mesura, poc implementada a Espanya. Es tracta d’una opció «voluntària, reversible i universal» a la qual es podran acollir tots els treballadors de l’empresa, excepte en casos puntuals que tenen a veure amb l’organització i prestació de l’activitat, i en aquest cas s’analitzaran.

Els qui estiguin interessats a posar en pràctica aquesta setmana «curta» hauran d’inscriure-s’hi de manera voluntària en els pròxims mesos. La jornada que hauran de realitzar tindrà vuit hores diàries, de dilluns a dijous, i per això suposarà una reducció del salari del 20%, encara que Telefónica el bonificarà en un 20%. És a dir, els empleats que decideixin treballar només quatre dies a la setmana sofriran un minvament del 15% del seu sou.

Una vegada analitzats els resultats d’aquest programa pilot, els empleats que continuïn sota aquest model tindran un any que serà renovable per acord de les parts. «No sabem encara quina transcendència tindrà i encara hem de desenvolupar com s’implementarà», expliquen fonts d’UGT.

La denominada «jornada flexible bonificada» està en línia amb la millora del vigent acord de teletreball que fixa l’ampliació d’aquesta, una vegada acabi la pandèmia, a un potencial de 10.000 persones treballadores. Tots els treballadors de Telefónica podran teletreballar un mínim de 2 dies, ampliables a 3 o 4, quan l’activitat ho permeti, i podran fer-ho des del seu segon habitatge. El contracte de teletreball es renovarà de manera automàtica per igual període (1 any) i serà reversible.