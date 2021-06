L’arrencada de la temporada d’estiu a finals de juny permetrà tornar a reduir l’atur juvenil a les comarques gironines. Així ho constata el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en base a les taxes d’activitat, ocupació i atur de l’Idescat, que constaten que al conjunt de Catalunya hi ha una tendència d’augment d’ocupació jove en el tercer trimestre, coincidint amb l’inici d’estiu. L’any passat, tot i la pandèmia, la taxa d’ocupació dels joves d’entre 16 a 24 anys va pujar d’un 24,48% el segon trimestre a un 28,80% al tercer trimestre, corresponent als mesos d’estiu.

En aquest sentit, el SOC, mitjançant el programa Start Noves Oportunitats (CNO), aposta per l’acompanyament als joves d’entre 16 i 24 anys amb l’objectiu que s’insereixin al mercat laboral o recuperin les ganes d’aprendre i retornar al sistema educatiu. En la darrera edició del programa, iniciat l’agost del 2020 i que s’allarga fins al juliol de 2021, formen part del projecte Start un total de 1.094 joves participants a tota Catalunya i 410 a Girona.

A la província l’oferta segueix la tendència general i la directora de CNO Girona, Anna Nouguet, explica que «comptem amb 7 punts d’actuació repartits entre les diferents comarques gironines. En aquest sentit, als territoris de costa el jovent accedeix a ofertes de feina majorment dels sectors de la restauració, l’hostaleria, el turisme i el comerç. En canvi, els joves dels territoris més d’interior, accedeixen cada cop més a feines dins el sector industrial, ocupant llocs de treball com a operaris, peons i aprenents».

«Al CNO un dels nostres objectius és millorar l’ocupabilitat dels joves. Per això seguim de ben a prop les característiques i les transformacions del mercat laboral. Per aconseguir una ocupabilitat de millor qualitat, treballem en diferents sectors per oferir al jovent una feina de major estabilitat en el temps, amb la possibilitat d’especialitzar-se i créixer professionalment dins les empreses», explica Nouguet.

Accions d’apropament

«Fem diverses accions d’apropament a les empreses i coneixement de l’entorn productiu que tenen com a objectiu promoure el coneixement mutu i el contacte directe entre els i les joves participants del programa i les empreses dels sectors productius més representatius i generadors d’ocupació del territori», prossegueix la directora del programa. Aquestes consisteixen en visites a empreses per tal que els joves descobreixin diferents sectors productius, mentoratges empresarials i processos de shadowing relacionats amb les formacions que estan fent, speed dating i pràctiques amb empreses, entre d’altres. «Totes aquestes accions esdevenen la porta d’entrada del jove a l’empresa i són, en moltes ocasions, l’inici d’un camí que culmina en l’establiment d’un contracte laboral», explica.

«Els speed dating, aquestes mini entrevistes amb un alt nombre d’empreses, són molt valorats tant pels joves, ja que suposa un gran afrontament per a ells, com per les empreses, tenint la possibilitat de veure un gran nombre de joves i poder així recollir CV que els hi semblin més adients i amb més encaix per a la seva empresa», conclou Nouguet.