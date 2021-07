El recinte de Gran Via de Fira de Barcelona acollirà del 16 al 18 de novembre la primera edició de Puzzle X, un nou congrés dedicat als materials del futur com el grafè i els compostos intel·ligents amb l’objectiu de crear un ecosistema global del sector a la capital catalana i que coincidirà amb l’Smart City World Congress i el Tomorrow Mobility. El congrés–organitzat per Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT) i apadrinat pel Mobile World Congress- serà anual i inclourà una incubadora d’empreses. La directora general de l’AMPT, Zina Jarrahi, ha explicat que preveu l’assistència de mig miler de professionals i que en la següent edició la xifra s’elevi entre 3.000 i 5.000.

El congrés tindrà un format híbrid presencial i telemàtic i estarà enfocat a les conferències de «visionaris de diferents sectors», tot i que també acollirà expositors i organitzarà competicions i «hackatons» amb emprenedors. Se celebrarà juntament amb l’Smart City Expo World Congress i Tomorrow Mobility i s’estructurarà en tres programes diferents d’un dia de durada. El primer dia estarà dedicat a l’XChange, l’endemà al Co-Create i el tercer dia a Ignite. APMT, l’organitzadora de l’esdeveniment, va néixer durant la pandèmia com un think tank per influir en la conversa global sobre com els nous materials poden ajudar a solucionar els grans reptes mundials.