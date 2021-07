Amb l'arrencada del mes de juliol ho fan les vacances per als que aprofiten aquest mes per descansar, i com és habitual cada any les calculadores familiars treuen fum a l'hora de plantejar-se agafar el cotxe per viatjar. Omplir el dipòsit comença a ser una tasca que requereix precisió econòmica, ja que en el que va d'any el preu dels carburants s'ha encarit prop entre un 21 i un 25% respecte a el mateix període del l'any passat. És cert que veníem dels moments més durs del confinament per la pandèmia, però també és cert que ja per Setmana Santa el preu de dièsel i gasolina es va col·locar a nivells pre-pandèmia.

Per als que arrenquen aquesta setmana les seves vacances convé que tinguin en compte els punts de la geografia en la qual podran trobar millors preus per repostar. Després de tres dies amb els preus pràcticament inalterables, el litre de gasolina sense plom de 95 octans frega els 1,40 euros de mitjana a Espanya, el de 95 octans està en 1,559 euros, mentre que el dièsel se situa en els 1,259 euros. Són xifres molt similars a les que hi havia abans de la pandèmia, però s'acosten perillosament als màxims històrics registats, 1,528 euros el litre de gasolina i 1,451 euros el litre de dièsel.

Les gasolineres companyia de baix cost són les que s'emporten la palma a l'hora de planificar les rutes, i es troben generalment en polígons industrials, supermercats o carreteres. Si el nostre viatge passa per Cortes de Pallars, a València, tindrem sort ja que allí trobarem l'estació de servei amb el litre de gasolina sense plom de 95 més barat d'Espanya, a 1,149 euros. Encara que també podem trobar la segona benzinera econòmica a Palafrugelll (Girona) que cobren 1,159 euros per litre.

En concret a la localitat de la Costa Brava es concentren tres de les benzineres més barates de tot l'Estat. Es tracta de Zona Cero, Servioil i EsclatOil.

En el cas de la gasolina sense plom de 98 octans, les tres més barates són les de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), una altra a Sant Guim de Freixenet (Lleida) una altra a Galvez (Toledo) amb preus de 1,281, 1,288 i 1,289 euros, respectivament, el litre.

En el cas del dièsel hi ha dues estacions de Palafrugell (Girona) que són les més barates d'Espanya, amb el preu per litre a 1,027 i 1,035 euros, mentre que el tercer punt més econòmic d'Espanya ho trobarem a la Vila Joiosa (Alacant) amb el litre a 1,038 euros. Totes aquestes dades estan registrats segons informen la pròpies estacions i el valor mitjà vénen reflectits des del Ministeri de Transició Ecològica. Des d'aquest enllaç es poden consultar.