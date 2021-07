Segons va anunciar el comissari europeu d'Agricultura, Janusz Wojciechowski, les institucions de la Unió Europea (Comissió, Parlament i Consell) van arribar el divendres 25 de juny a un acord per tancar la negociació de la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) per 2023-2027. No obstant això, no han aclarit cap punt de l'acord llevat diverses obvietats generalistes que serà una PAC «més simple, més justa i més ecològica». Per això, no és estrany que els agricultors que es van concentrar a Brussel·les no sortíssin contents i insistissin en un missatge: «No es pot fer polítiques verdes amb números vermells», com va assenyalar el vicepresident de la COPA-COGECA, l’espanyol Pedro Gallardo.

«M’omple de satisfacció poder afirmar que ho hem aconseguit. En alguns punts hauríem desitjat un resultat diferent, però en general crec que podem estar contents amb l’acord que hem aconseguit», va afirmar Wojciechowski en el seu compte a Twitter. L'acord aplana el camí per a una PAC «més simple, més justa i més ecològica» que proporcionarà un futur sostenible als agricultors europeus, va indicar per la seva banda el Consell en un comunicat. Va afegir que la nova PAC reforça les mesures mediambientals i també inclou disposicions per garantir un major suport a les explotacions agrícoles més petites i ajudar els joves agricultors a accedir a la professió. «Estem molt satisfets amb els avenços que hem aconseguit en els dos últims dies, el que ens dóna la confiança que tenim les condicions per arribar a un acord», va dir la ministra portuguesa d’Agricultura, Maria do Céu Antunes.