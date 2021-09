Tots els estudiants en pràctiques hauran de cotitzar per elles des d’aquest mateix curs, tant els que realitzin pràctiques remunerades -que ja ho fan- com no remunerades -que actualment no ho fan. El Govern es va comprometre a fnals de juny amb la patronal i els sindicats a tenir llest abans d’acabar setembre el reglament que fes obligatori per a empreses o universitats pagar les cotitzacions dels seus becaris. L’objectiu és incloure a prop de mig milió d’estudiants en el règim de la Seguretat Social i que vagin omplint la guardiola per a futures baixes, aturs o la seva pensió.

No obstant això, fonts del ministeri que encapçala José Luís Escrivá reconeixen que encara no tenen llesta aquesta mesura, amb el curs acadèmic molt a la vora. Sí que traslladen que «s’està treballant en això perquè es faci en breu». Des dels sindicats ho assumeixen com una prioritat que pretenen abordar en la primera reunió de la taula de pensions després de l’estiu, celebrada ahir. I les patronals d’una banda rebutgen la mesura, en tant que els suposarà assumir uns molt lleus costos addicionals, i al seu torn critiquen la «inseguretat jurídica» que l’entrada en vigor de dit reglament ja amb el curs començat els ocasionarà.

En paral·lel, la probabilitat dels joves de trobar una primera feina s’ha duplicat fins a l’11,1% en el segon trimestre del 2021, segons un informe publicat ahir per Asempleo.

La xifra representa un augment de 5,7 punts percentuals en comparació amb el mateix període del 2020, en el moment àlgid de la primera onada de la pandèmia de coronavirus. «De cada 100 menors de 25 anys que es trobaven aturats durant el primer trimestre d’aquest any i que mai havien treballat amb anterioritat, 11 van trobar una feina», ha assenyalat l’informe. En total, van ser 20.500 els joves que van trobar la seva primera feina en el segon trimestre del 2021. Quatre de cada deu d’aquests menors de 25 anys ha aconseguit col·locar-se al sector del comerç i l’hostaleria.