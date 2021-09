El Saló Internacional de l'Automòbil, l'Automobile, tornarà a celebrar-se a Barcelona dos anys després amb una edició que comptarà amb 23 marques i que té la intenció de ser "el primer gran esdeveniment" firal amb públic post covid. Firmes com BMW, Mercedes, Renault, Seat o Nissan ompliran el pavelló 1 i 8 del recinte de Montjuïc, l'avinguda Maria Cristina i el carrer Rius i Taulet des del 30 de setembre fins al 10 d'octubre. La fira no s'ha plantejat un objectiu d'assistència ni de vendes, perquè el fet de tornar ja "és un miracle", segons Enrique Lacalle, president del certamen. El saló ha convidat el rei Felip VI i el president espanyol, Pedro Sánchez, a la inauguració el 30 de setembre, però l'assistència no està confirmada oficialment.

"Després dels temps viscuts, que han sigut molt durs, arribar aquí amb un saló amb 23 marques de cotxes, el primer d'Europa després de la pandèmia i amb 13 novetats és la història d'un miracle", ha remarcat Lacalle.

Els organitzadors han subratllat, doncs, que la celebració en si ja és un "èxit" encara que mostrarà una vintena de marques menys que el 2019. Hi haurà absències de marques com Volkswagen, Ferrari, Porsche o Tesla que el certamen espera que no siguin permanents. En aquest sentit, el director de Negoci Internacional de Fira, Ricard Zapatero, ha assegurat que les firmes que no assistiran han argumentat motius relacionats amb la crisi sanitària o amb la manca de planificació de pressupost per a fires però també, que estan disposats a tornar més endavant.

Tal com és habitual, els primers dos dies de saló estaran reservats a la premsa i a professionals de l'automoció i, a partir del 2 d'octubre, s'obriran les portes al públic general. Per entrar, no serà necessari fer-se un test d'antigen ni ensenyar el passaport-covid de vacunació, ja que el recinte de Fira es regeix per la mateixa norma que els centres comercials. Els responsables de l'esdeveniment defensen que tenen espai de sobres per complir els màxims d'aforaments i les mesures de distanciament social.

"Tenim pavellons amb molts metres quadrats i tenim espais exteriors que fan que el compliment dels aforaments sigui ampli i molt còmode pel ciutadà", ha dit el director de Negoci Internacional de Fira, Ricard Zapatero. El dirigent de l'ens barceloní ha celebrat el retorn del públic al saló, tot remarcant que l'Automobile és "el gran esdeveniment post-pandèmia", una "alenada d'aire fresc", que "permetrà reconnectar amb la ciutat".

Preus atractius

Zapatero també ha avançat que les marques oferiran preus atractius per compensar els temps d'espera per obtenir els models, que s'han allargat considerablement per culpa de la crisi d'abastiment de semiconductors, que afecta a tota la indústria de l'automoció europea. Precisament, els problemes amb el subministrament de xips va ser un dels motius –juntament amb la cinquena onada– que van provocar l'ajornament de l'Automobile al juliol. Amb tot, "la situació no ha millorat a l'estiu com ens esperàvem", ha admès el president d'Anfac, Jose López-Tafall, que ha previst que la disrupció al mercat continuï com a mínim fins a inics del 2022.

En aquesta ocasió, el saló estarà molt dirigit a ensenyar les novetats tecnològiques de l'edició "més electrificada de la història" als ciutadans, que podran provar "les grans prestacions" vehicles directament, ha dit el director d'Automobile, José Miguel García. En concret, la vintena de marques participants presentaran 13 models i comptaran amb l'espai dels tradicionals "boxes" ubicats a les avingudes Reina Maria Cristina i Rius i Taulet per posar a disposició dels aficionats les gammes actuals de vehicles.

L'emblemàtic circuit de Montjuïc serà el banc de proves on els aficionats al motor podran familiaritzar-se i provar els cotxes. L'esdeveniment també apostarà per la innovació en l'àmbit del transport urbà i comptarà amb firmes de l'ample ecosistema de la mobilitat com smou i Mapfre. A més, Automobile Barcelona ha preparat la zona Urban Mobility, ubicada a la plaça de l'Univers.