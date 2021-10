Decepció és el que diu sentir el Cercle d’Economia després del cicle d’esperança que va començar després de les eleccions catalanes del 14-F i els indults. Segons el parer d’aquest fòrum d’opinió ni l’Ajuntament de Barcelona ni el Govern «tenen definit un model de prosperitat que la gran majoria dels ciutadans, la societat civil i l’empresariat puguin compartir» i empenyen al país cap a la decadència i la irrellevància econòmica. Ara com ara, «la política barcelonina i catalana no ajuda a fer progressar el país per a buscar i executar un desenvolupament econòmic que ens acosti a la prosperitat compartida i que generi consensos i arribi a tothom». L’organització reclama al Govern de Pere Aragonès i al municipal d’Ada Colau que «s’allunyin dels extrems» i impulsin de manera «urgent» «un model compartit de prosperitat». L’entitat reclama seguir de manera «urgent» els passos d’Alemanya, Holanda i Portugal o de París i Milà amb estratègies compartides.