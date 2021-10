Els preus majoristes de l’energia estan provocant molts maldecaps a famílies i empreses, però també a les empreses comercialitzadores. La cooperativa gironina Som Energia és una d’elles i ha sol·licitat als seus més de 70.000 socis que una injecció de capital per fer front a un «desequilibri excepcional a la tresoreria de la cooperativa a curt termini». L’objectiu és captar entre 10 i 15 milions d’euros que ajudin a passar la situació i dotar Som Energia de «més independència econòmica». En aquest sentit, apunten que quan es normalitzi la situació dels preus, «podrem impulsar més projectes de generació renovable».

Els responsables de la cooperativa afirmen que «la salut econòmica de la cooperativa és molt bona», i ramarquen que no tenen deutes i que el balanç és «robust i sanejat». No obstant això, adverteixen que «ha augmentat considerablement la quantitat de diners que ens cal avançar davant diferents organismes per poder dur a terme la nostra activitat en el mercat elèctric».

Som Energia revela que els pagaments del cost de l’energia s’han incrementat sobtadament, que les liquidacions són setmanals mentre que els cobraments continuen sent a un o dos mesos vist. «Hem d’avançar molta quantitat de diners abans de poder recuperar-ho a través dels cobraments. De menys d’un milió setmanal hem passat a una previsió de quatre milions setmanals», expliquen.

D’altra banda, també han de pagar més per les garanties que la cooperativa ha de dipositar per comprar l’energia (d’un milió d’euros han passat a prop de cinc milions). I finalment, adverteixen que en la majoria dels contractes facturen un IVA del 10%, mentre que la compra de l’energia la fan a un 21%, i no recuperen la diferència fins al cap d’uns mesos.

«Ens trobem doncs en un moment excepcional i, tot i la fortalesa i estabilitat econòmica de Som Energia, necessitem reforçar la nostra liquiditat mitjançant les aportacions de capital social per part de les persones sòcies», expliquen en un correu enviat aquesta setmana

No és la primera vegada que Som Energia recorre a aquesta eina financera. En el passat, les injeccions de capital dels socis han permès a la cooperativa, per exemple, la posada en marxa de projectes d’energia renovable.

La passada primavera, la companyia amb seu al Parc Tecnològic de Girona, preveia tancar el 2021 amb 73.000 socis i una facturació d’uns 78 milions d’euros.

Comercialitzadores d’energia de reduïda dimensió i amb poc múscul financer són les que estan patint més la situació del mercat majorista de l’energia. En alguns països europeus, la situació comença dramàtica, i pràcticament cada setmana n’hi ha alguna que entra en fallida.

Al Regne Unit, des que va començar la pujada del preu del gas, aquestes petites empreses s’han anat desapareixent. L’última, Goto Energy, amb 22.000 clients del sector domèstic va anunciar el cessament d’activitat aquest dilluns. Fins ara són 16 les proveïdores d’energia, de les 55 existents, que han fet fallida i s’espera que moltes d’altres segueixin el mateix camí.

A Portugal, l’encariment de l’energia també ha posat en un compromís petites comercialitzadores, que no poden apujar el preu de la llum als seus clients i que alhora han de pagar un preu molt elevat al mercat majorista. Dues companyies amb uns 10.000 clients ja han anunciat el seu tancament i el regulador del mercat estudia mesures extraordinàries per evitar que més comercialitzadores acabin en la mateixa situació.