L’electricitat va desbancar a la banda ampla durant el segon trimestre com el servei amb el qual més insatisfets estan els espanyols, segons les enquestes publicades ahir per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El preu és el motiu esgrimit pel 90% per argumentar el seu descontentament, encara que cal destacar que l’enquesta es va fer abans de la gran escalada de preus de la llum. El 15,3% de les llars estava insatisfets amb l’electricitat, enfront del 12,2% del baròmetre de l’any anterior, mentre que banda ampla acumula un 13%.