La marca nord-americana de roba d'estil casual Gap obre una nova botiga al Centre Comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping. El nou establiment de la marca, que obrirà les portes el dimecres 27 d'octubre, està operat pel franquiciat Grup Galceran, encarregat també de l'obertura el darrer any de la primera botiga de la marca a peu de carrer a Espanya. En aquest nou establiment, que compta amb una àrea de 278 metres quadrats, els clients del centre comercial trobaran roba de dona i home de les principals línies de Gap: Denim, Logo i Khaki. Aquesta nova botiga també comptarà amb les col·leccions de Teen, Kids, Todler i Baby i New Born. A més, amb motiu de la inauguració, la botiga ofereix un 20% de descompte addicional per compres superiors a 100 euros.

Aquest establiment s'uneix a la xarxa actual de Gap a Espanya, seguint l'exitós llançament de la primera botiga principal a Barcelona el 2020 i la boutique a La Roca Village el darrer mes de juny. La nova obertura s'afegeix al pla d'expansió que la marca té previst pels anys vinents tant a Espanya com a Portugal, amb un increment constant d'espais en els quals oferir al públic l'estil americà de moda optimista que caracteritza a Gap.