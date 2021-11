Anava a ser matemàtica però un gir de guió la va convèncer per estudiar enginyeria informàtica. Al cap de 14 anys de treballar a Hipra, on liderava un equip de 14 persones, Montse Riol (Olot, 1978) va optar per afrontar nous reptes. Actualment lidera el departament de tecnologia de La Fageda. Riol serà una de les ponents de la tercera edició de l’eWoman Girona, organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica; impulsat per CaixaBank, amb el patrocini de Toni Pons i la col·laboració de Calsina Carré, Prat Sàbat, Cuines Jotri i iGRUP. Cal inscripció prèvia, que és gratuïta, a través de la pàgina web www.ewoman.es/girona.

Quina radiografia fa del context de la dona en la societat actual?

És evident que des que les dones tenim més accés a l'educació, tenim més opcions professionals vinculades als estudis. Però no podem oblidar que optar a llocs més qualificats i amb els mateixos sous que els homes continua essent una barrera difícil de superar, les dades així ens ho diuen. Penso que l'entorn social no ajuda, els models de família han evolucionat, però no respecte a un model que fomenti la paritat. Quan van néixer els meus fills, jo treballava moltes hores mentre que el pare dels meus fills feia la reducció de jornada. A mi tothom em deia que estava renunciant i que tenia sort de tenir l'ajuda que tenia. Com volem igualtat si com a societat encara veiem aquestes situacions d'aquesta forma?

Quines qualitats creu que ha de tenir la figura d'una persona que ocupa un càrrec directiu?

Una persona que ocupi un càrrec directiu hauria de ser una persona amb visió estratègica i una forta capacitat de col·laborar i sobreposar les necessitats de l'empresa per sobre les individuals. També cal ser un líder i donar exemple. Vaig llegir fa temps un article que parlava que els bons líders creen bons líders, em va semblar una molt bona aproximació. Els bons líders són els que, per sobre d'aconseguir els objectius marcats, fan créixer el seu equip.

Al llarg de la seva trajectòria, creu que s'ha enfrontat a més adversitats que altres companys pel fet de ser dona?

Sóc una persona exigent i sempre m'he sentit valorada per la feina que he fet independentment de ser dona o home, el que considero que és molt important. És cert que és difícil entrar en entorns directius amb un gran nombre d'homes, però no perquè es faci de forma conscient, sinó per les inèrcies que es generen. I com a dones també és necessari que ens preguntem quins avantatges hem tingut pel fet de ser-ho, la paritat també hauria d'estar aquí i en general, s'obvia en els missatges. Tots tenim la nostra part de responsabilitat en la paritat.

El sector tecnològic està principalment integrat per homes. Tot i que la tendència ha anat canviant, les dones segueixen en minoria. Per què creu que passa?

Tot comença en l'educació secundària i universitària. Si la ràtio d'estudiants de mòduls i graus és tan petita, mai aconseguirem millorar aquests números. També cal explicar molt bé les opcions de les diferents sortides perquè els joves valorin aquesta opció, hi ha molt de desconeixement.

Quins reptes té el sector tecnològic en els pròxims anys?

Fomentar el talent des de petits per aconseguir equips més equitatius. Està més que demostrat que la varietat dins un equip (en tots els sentits) aporta.