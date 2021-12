L’empresa fabricant de panells fotovoltaics Tamesol, amb seu a Calonge, i el grup britànic ISG - que va adquirir la planta gironina el 2016- farà una inversió de 35 milions d’euros per promoure deu parcs fotovoltaics a la zona sud de Catalunya i a part de la Costa Brava, segons va avançar l’Expansión i va confirmar ahir aquest diari.

Cada instal·lació comptarà amb una capacitat màxima de cinc megawatts, la potència màxima que el Govern prioritzarà un cop es posi en marxa el nou decret d’energies renovables. De fet, es tracta de la primera companyia que farà el pas per tal d’aferrar-se al decret recentment publicat al Diari Oficial de Catalunya (DOC) per accelerar el desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, i, per altra banda, «evitar l’especulació».

D’aquesta manera, ISG i la seva filial, Tamesol, han decidit fer una forta aposta per la instal·lació de plantes de generació d’energia renovable a Catalunya. Per això han estructurat un producte financer que permetrà l’entrada de capital privat, tant en el procés de desenvolupament, com en el d’explotació de la planta. Ambdues empreses s’han marcat com a objectiu mínim per aquest 2022 la promoció i construcció de 50 megawatts, amb una inversió total de 35 milions d’euros.

La previsió de la firma és posar en marxa el projecte el mes vinent i tenir-los connectats a la xarxa entre el 2024 i el 2025. «Tenim acords amb fons d’inversions que participarien; el nostre negoci se centra en la construcció i explotació del parc i la venda de l’energia», va apuntar Patxi Otamendi, conseller delegat de la companyia, en declaracions al mateix mitjà.

Encara que la companyia va preferir no avançar les ubicacions concretes on es podrien aixecar els possibles futurs parcs fotovoltaics, sí que van exposar que estaran situats a la zona solar III, que correspon aproximadament a la meitat sud de Catalunya i a part de la Costa Brava.

En fase de sol·licitud

El projecte, segons assegura l’empresa, es trobaria ara mateix en fase de sol·licitud dels punts de connexió a la xarxa elèctrica. Segons Ortamendi, també expresident del Girona FC i actual president del Palamós CF, aquesta sol·licitud s’hauria de facilitar si la subestació elèctrica de la zona té prou capacitat. Tamesol i ISG, per altra banda, encara no hauria realitzat la sol·licitud a la Generalitat.

Amb tot, la firma presenta dos plantejaments inversors, a partir dels quals preveu complir amb el requisit de cobrir un 20% del capital a comunitats locals. El primer consisteix en l’entrada d’un soci capitalista a la fase de desenvolupament de la planta, que dura uns dos anys, amb l’opció de recomprar les accions a un preu pactat prèviament. La inversió global se situaria al voltant dels 100.000 euros per instal·lació, ja que es tracta de fases prèvies. Per altra banda, el segon plantejament proposa incloure-hi la construcció, amb un cost de tres milions per parc. Aquestes participacions es mantindrien a les societats que es creïn per cada projecte, amb una partició de 50% per cada costat.

Girona, lluny de l’objectiu

De fet, segons el Diari Oficial de Catalunya, setze comarques catalanes estarien avui dins l’objectiu de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, que dicta que de cara al 2030 el 50% de l’energia elèctrica consumida a tot Catalunya haurà d’estar generada amb recursos renovables dins la mateixa comarca. Un horitzó del qual les comarques i municipis més densament poblats i amb forta presència industrial, com Barcelona, Tarragona i bona part de les comarques gironines, s’hi troben molt allunyats. Segons el DOC la generació de renovables de proximitat en aquests punts no arribaria ni a l’1%.