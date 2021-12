La consultora global KPMG ha tancat el seu últim any fiscal batent el seu propi rècord de facturació. Aquesta empresa, que ofereix serveis d’auditoria, fiscalitat i assessorament, ha ingressat 32.000 milions de dòlars (uns 28.000 euros) entre aquest setembre i el mateix mes de l’any passat. La xifra suposa un increment del 10% respecte a aquesta data, un impuls que es deu en gran part al bon comportament de l’àrea que es dedica a l’assessorament empresarial.

La unitat de negoci ha facturat per valor de 12.000 milions d’euros, un 17% més que fa un any. Aquesta àrea es dedica a l’assessorament d’operacions de fusió i adquisició, de reestructuracions financeres, de finançament estratègic i de processos concursals, entre altres. De totes maneres, la resta de branques d’activitat d’aquesta empresa amb seu als Països Baixos també registren creixements. El volum de negoci de l’àrea legal i fiscal creix un 8% fins a superar els 6.000 milions d’euros i la d’auditoria, un 4% fins als 10.000 milions.

Per al president global i conseller delegat de KPMG International, Bill Thomas, «2021 ha estat un any en què s’ha aconseguit un creixement excel·lent en un context econòmic desafiador». El directiu relaciona els bons resultats de l’any fiscal de l’empresa amb «una major cohesió de les signatures membre» de la companyia i amb el desenvolupament del seu «ecosistema d’aliances per a recolzar la transformació empresarial a través de la tecnologia».

La regió conformada per Europa, Orient Mitjà i Àfrica continua sent la que més ingressos reporta a la companyia (12.000 milions d’euros).