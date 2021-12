Mentre s’espera que es produeixi el «miracle» de trobar amb vida algú sota les runes de la fàbrica de Mayfield, els veïns d’aquesta ciutat de Kentucky (EUA) han començat a netejar els carrers potser amb el desig que els treballs els ajudin a superar la commoció patida pel mortal tornado de divendres.

Els veïns segueixen commocionats. Beth Scarborough, resident a la localitat, va assegurar que, encara que va ser una cosa «inimaginable», com si de sobte haguessin «passat per una guerra i haguessin llançat bombes a la ciutat», la sensació és de superació, relata Efe. «Sobreviurem, reconstruirem i tornarem més forts», va dir 36 hores després que un poderós tornado passés per la meitat de la ciutat i esfondrés innombrables edificis.

El de Mayfield va ser un dels més de 30 tornados que divendres a la nit van afectar mitja dotzena d’estats del país, com Arkansas, on van morir dues persones; Tennessee, on el saldo parcial és de quatre morts, i Illinois, on la teulada d’un magatzem d’Amazon es va esfondrar, causant la mort d’almenys sis persones. Els veïns han organitzat grups de voluntaris per tallar arbres caiguts i per alimentar la gent que treballa pel municipi.