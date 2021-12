Aqvua Gerunda Banys Romans del Barri Vell de Girona ha estat reconegut com el millor spa de la península Ibèrica. El guardó s’ha lliurat a la gala dels Premis Piscina & Wellness Barcelona i Premis Wellness Experiences celebrats a la Fira de Barcelona i ha valorat la recuperació històrica de l’edifici així com la sostenibilitat a través de les energies renovables a través de la geotèrmia. L’esdeveniment, un dels més destacats del sector a Europa, ha premiat les millors instal·lacions, projectes i solucions aquàtiques tenint en compte la innovació, la sostenibilitat i la proposta de valor d’obres, projectes i productes presentats.

Aqvua Gerunda agafa ara el relleu del Centre Termal Caldea, d’Andorra, guanyador l’any 2019. Després de superar una primera selecció, Aqva Gerunda Banys Romans va imposar-se, a la final, a dos spa de León i de Porto. Als premis s’hi van presentar 115 candidatures de 16 països.

El gerent i fundador del balneari, Gabriel Rebollo, celebra el guardó com un «reconeixement a la feina» que van iniciar fa cinc anys. «És la fira més important d’Europa del sector i era el primer cop que ens hi presentàvem», remarca Rebollo. El reconeixement, a més, coincideix amb un increment de visitants respecte del 2019. «S’està notant que la gent valora molt més els espais de desconnexió i de recuperació», assegura.

El centre ha estat reconegut per la pràctica de salut que fa amb els seus tractaments, per la recuperació històrica de l’edifici –amb 2.000 anys d’història- , per la seva aposta per la sostenibilitat a través de les energies renovables i per la digitalització.

Aqva Gerunda Banys Romans va néixer el 2016 com a primer balneari romà de Catalunya. Està situat en el primer hospital de la ciutat de Girona del segle XII, en un espai amb 2.000 anys d’història. Manté la seva estructura i conserva dins l’aigua parets d’una vil·la romana del segle II dC. També hi ha un forn romà d’argila (s. I dC) on hi va aparèixer una llàntia amb la cara d’un silè (déu de l’època romana).