Després de mesos de preparatius, el Govern té ja preparat un canvi legal que permetrà a l’Estat prendre el control de la Sareb, el banc dolent creat en 2012 per rebre els actius immobiliaris tòxics de les caixes d’estalvi rescatades. L’Executiu té previst aprovar la modificació en un dels Consells de Ministres de les pròximes setmanes, en principi abans que acabi l’any o com a molt tard al començament del pròxim exercici. Serà un primer pas que es completarà «no gaire després» amb la sortida dels accionistes privats i la nacionalització de la companyia.

La mesura és conseqüència de la decisió de març d’Eurostat, l’oficina estadística comunitària, d’obligar a Espanya a incloure a l’empresa dins del sector públic a efectes comptables, la qual cosa va elevar el deute en 34.918,2 milions i el dèficit en 9.891 milions. Per tractar d’evitar-lo, la Sareb va néixer al 2012 amb una majoria d’accionistes privats (el 54,1% dels seus títols està en mans d’empreses, fonamentalment bancs, i el 45,9% pertany a l’Estat). El principal problema és que les pèrdues multimilionàries que acumula la signatura des de llavors (5.947 milions fins a juny) han volatilitzat els seus recursos propis, és a dir, els 4.800 milions de capital i deute subordinat que li van aportar aquests propietaris.

Malgrat tenir un inflat patrimoni negatiu (-9.292 milions al juny) que a una altra empresa la portaria a la fallida, la Sareb pot continuar operant gràcies a un canvi legal aprovat pel Govern al març de 2020. No obstant això, la firma té pendent d’amortitzar 34.570,2 milions del deute avalat per l’Estat amb la qual va pagar a les entitats rescatades els actius immobiliaris que li van traspassar. El fet que ja no li quedin recursos propis amb què fer front a aquest deute en cas de no generar els ingressos necessaris per a amortitzar-la explica que Eurostat obligués a consolidar els seus comptes amb les de l’Estat.