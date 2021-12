L’economia espanyola va créixer en els mesos d’estiu el 2,6% amb relació al segon trimestre i el 3,4% respecte al mateix període de 2020, gràcies a l’impuls del consum de les llars, a l’activitat del turisme i el comerç i a les exportacions. Les noves dades de la Comptabilitat Nacional sobre el tercer trimestre de l’any publicats ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) suposen una sorpresa positiva respecte a les taxes que el mateix organisme va avançar el passat 29 d’octubre. Llavors va avançar un creixement del 2% en taxa trimestral i del 2,7% en taxa anual per al període entre juliol i setembre.

Així doncs, les xifres publicades ahir suposen una millora de 0,6 punts i de 0,7 punts per a cadascuna de totes dues referències i porten una mica d’oxigen a unes perspectives que encara semblen quedar lluny de les previsions del Govern per al conjunt de l’any, que inclouen un creixement del 6,5% per a enguany. L’FMI i el Banc d’Espanya, els dos últims organismes que han actualitzat les seves previsions sobre l’economia espanyola han rebaixat al 4,6% i el 4,5%, respectivament, les seves estimacions de creixement per a enguany.

Amb les noves dades de l’INE, el creixement mitjà dels nou primers mesos de l’any se situa entorn del 5,6%. Segons el secretari d’Estat d’Economia, Gonzalo García Andrés, «les dades de creació d’ocupació confirmen que durant el quart trimestre s’ha mantingut la tendència positiva del tercer». De cara a 2022, el ministeri confia que «malgrat la incertesa, es podrà mantenir el ritme de creació d’ocupació i de creixement econòmic», amb l’impuls de les inversions i les reformes del Pla de Recuperació.

La principal diferència entre les previsions de l’organisme sobre el tercer trimestre avançades a l’octubre i les actuals resideixen en l’estimació del consum de les llars i en l’activitat de les activitats relacionades amb el turisme (comerç, transport i hostaleria).