D’aquí a pocs dies s’acaba l’any i el 2022 comença amb novetats com la pujada a les cotitzacions. En concret, un 1,7% o el que és el mateix, 8 euros més, sent la base de cotització mínima de 960,60 euros en comptes dels actuals 944,4 euros; mentre que la màxima es fixa en 4.139,40 euros en lloc dels 4.070,10 euros actuals. En definitiva, la quota mensual per als autònoms de base mínima serà de 96 euros més cada any.

«Després de l’augment progressiu durant diversos anys, els tipus de cotització aplicats a les bases seran: 28,30% per a les contingències comunes, 1,30% per contingències professionals, 0,10% per formació professional i 0,90% per cessament activitat. És a dir, els que cotitzin per base mínima la seva nova quota mensual el 2022 pujarà a 293,94 euros; per a la base màxima seran 1.266,66 euros i per als autònoms societaris passarà a ser de 377,87 euros», explica Roger Dobaño, CEO de Quipu.

Els serveis públics als quals tindran accés els autònoms es mantenen: atenció sanitària especialitzada, incapacitat a causa d’una malaltia o un accident (ja sigui temporal o permanent), baixa per maternitat o paternitat i pensió de jubilació, per orfandat o per viduïtat.

En relació amb això, la cotització per ingressos reals seria una de les novetats per al nou any però finalment es retardarà fins el 2023, un retard «molt criticat des del col·lectiu», comenten des de Quipu.

Increment de les pensions

El que sí que segueix endavant és l’increment del 3% de les pensions mínimes que està contemplat en els Pressupostos Generals de l’Estat. Les pensions contributives, a més de dependre de la cotització de l’autònom, tindran en compte altres factors. La jubilació i les d’incapacitat valoraran tenir un cònjuge, sense cònjuge o amb un cònjuge a càrrec. La viduïtat tindrà en compte les càrregues familiars, que a la família hi hagi persones més grans de 65 anys o persones amb discapacitat, si són titulars d’entre 60 i 64 anys o si són menors de 60 anys sense càrregues. L’orfandat avaluarà els beneficiaris, si són menors de 18 anys amb discapacitat i l’orfandat absoluta.

«Tenint en compte aquests factors es donaran casos en què el treballador cobri més o menys que allò que li correspon per la seva cotització. És a dir, un autònom amb la base màxima pot percebre menys pensió que el que hauria de rebre i un amb la base mínima pot tenir una jubilació més alta de l’esperada», especifica el CEO de Quipu.

Pel que fa als treballadors per compte propi que desenvolupen la seva activitat a la cadena de valor del sector alimentari, s’hauran de preparar per a la nova regulació per combatre el malbaratament de menjar. El Govern ja ha presentat la primera versió del que serà el projecte de Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari que té previst entrar en vigor el 2023.

A més, hauran de tenir en compte el compliment de la nova Llei Antifrau, que va entrar en vigor el mes d’octubre passat i busca acabar amb el frau fiscal: prohibeix, entre altres coses, l’ús de programaris que permeten la caixa B, és a dir , admeten manipular la comptabilitat i falsejar els comptes. Aquesta llei sanciona tant els fabricants d’aquest tipus de programes de facturació com els usuaris.

Control exhaustiu

La nova legislació regula la necessitat d’un programari que garanteixi la integritat i la traçabilitat de tots els registres, és a dir, tenir un control exhaustiu sobre tota la informació que gestionen. Per complir la llei, la clau és utilitzar un programa que estigui al núvol, ja que treballar en local, aquells que s’instal·len directament, pot generar problemes en el compliment de la normativa. La llei apunta sobretot en direcció a la manca de traçabilitat i dificultat per accedir a la informació.

«Haurem de demostrar que el nostre programari compleix la normativa. De moment funciona tot de forma reactiva: en no haver-hi uns requisits mínims, especificacions tècniques o homologacions, hem d’estar sempre al dia, per no tornar-nos bojos en el cas que Hisenda ens contacti. Els programes creats al núvol com el nostre estan més ben preparats per a la modificació d’aquesta llei, ja que faciliten l’accessibilitat i la traçabilitat», explica Roger Dobaño, CEO de Quipu.

Les administracions públiques van apostar per la gestió en línia el 2013 amb la presentació telemàtica dels models tributaris, i amb la pandèmia aquesta digitalització ha anat creixent. Pimes i autònoms han reforçat l’automatització de tasques diàries i l’autocompletat de documents de gestió de negoci. S’ha demostrat que és una manera de guanyar temps i recursos per dedicar-los al producte i/o servei. A més, tenir tot centralitzat en un mateix lloc des d’on enviar i rebre documents fa que els professionals tinguin un major control del seu negoci.

«Avantsala de la digitalització»

També la nova Llei Antifrau va en aquesta direcció i s’acosta a l’e-Adminsitració. «Ja estem a l’avantsala de la digitalització, aquesta llei és una preparació. No només perquè les empreses i autònoms vulguin sinó perquè la llei t’hi obliga en molts casos. Ara toca renovar-se o morir. És el moment de preparar-se i implantar tot allò que vagi requerint l’administració abans que sigui massa tard i comencin els problemes», aconsella Dobaño.

A més, està previst que el febrer del 2022 arribi el programa Kit Digital per a pimes i autònoms que es desplegarà en diverses fases i comptarà amb un total de 3.067 milions d’euros per digitalitzar-se. L’objectiu és que les empreses facin un autodiagnòstic digital i engeguin la seva transformació.

Finalment, la pandèmia ha posat en relleu que treballar en un entorn en línia i digitalitzat és més productiu, ràpid i eficaç. Ser més productiu és un objectiu comú a tots els autònoms per a l’any nou. La digitalització ajuda a produir més i millor amb processos més ràpids. «Les noves tecnologies posen al nostre abast eines que permeten millorar el rendiment de l’empresa. Tasques administratives com anar al dia amb la facturació amb programes intel·ligents ajuden a prendre millors decisions i augmentar la productivitat del nostre negoci», assegura Dobaño.

Així, des del programari de facturació en línia asseguren que el 2022 serà un any marcat per la Llei Antifrau i la pujada de la quota d’autònoms, serà tot un repte en què la productivitat i la digitalització aniran de la mà. Després dels canvis del 2020 i del 2021, l’any nou continuarà motivant l’evolució i l’ús de noves tecnologies. Per al 2023, també s’esperen canvis significatius com la cotització per ingressos reals que continua pendent.