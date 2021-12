Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les empreses espanyoles van destinar una mica més de 17.000 milions d’euros a innovació l’any passat. Concretament, hi ha 14 empreses espanyoles al rànquing anual de les 2.500 empreses del món que més van invertir en i+D en 2020 elaborat per la Comissió Europea. Aquesta gairebé quinzena va destinar 4.500 milions d’euros en total, però cap suficient per a figurar entre les cent majors inversores.

El Banc Santander va invertir 1.100 milions d’euros en i+D el 2020. La xifra, un 18% menor a la de l’any anterior, ha implicat que el grup descendeixi vint posicions en la llista i que acabi amb altres 137 corporacions davant. També les catalanes, Grifols i Almirall, van reduir els seus paquets en tres i nou punts respectivament i també ambdues cauen amb relació al rànquing de l’any anterior. La primera va invertir el 2020 gairebé 300 milions d’euros en i+D, una xifra que la deixa al lloc 470. En aquest sentit, malgrat estar en posicions inferiors, destaquen les inversions de la constructora ACS i de Red Eléctrica, que l’any de la pandèmia van ser un 40% superiors a les de 2019. Les dades indiquen que Espanya destina només un 1,2% del seu producte interior brut (PIB) a recerca i desenvolupament, o que la taxa d’execució d’aquestes despeses entre les empreses del país (56,8%) és considerablement inferior a la mitjana de la Unió Europea (67,5%).