Tot i els nivells màxims històrics en què es mouen les borses mundials, els inversors afronten el 2022 amb un cautelós i moderat optimisme. Els analistes confien que continuarà la tendència alcista més o menys ininterrompuda que va començar a la segona meitat del 2020 gràcies a la resposta de les autoritats econòmiques globals a la pandèmia, encara que amb pujades més moderades dels mercats de valors que el 2021. Amb tot, els experts adverteixen del risc que l’evolució de la Covid i, sobretot, una inflació desbocada provoquin que l’any sigui menys benigne.

El vertigen, en qualsevol cas, encara no ha fet presa dels inversors. I això malgrat que l’índex MSCI World, que recull els mercats de valors dels 23 països més desenvolupats del món, encadena una successió de rècords des de l’agost del 2020. L’any passat es va revalorar el 26,2% i està al voltant d’un 101% per sobre de la cota més baixa a la qual es va desplomar després de l’esclat de la pandèmia al març de fa dos anys. En la mateixa línia, el MSCI ACWI, que afegeix a l’anterior les 27 borses emergents més grans (inclosa la xinesa), registra revaloracions del 16,7% i el 68%, respectivament. I selectius claus, com l’Standard & Poor’s 500 dels EUA (alça del 26,9% el 2021), l’alemany Dax 30 (15,8%) i el francès Cac 40 (28,8%), van tancar l’exercici passat màxims històrics.

La confiança dels agents del mercat es basa en que esperen que la recuperació continuï ferma aquest any 2022, encara que a un ritme una mica menor, gràcies al més moderat però encara important suport de les autoritats fiscals i monetàries.

«Les previsions constaten l’elevat ritme de creixement estimat de l’economia mundial al voltant d’un 4,3% anual, després de registrar un avanç del PIB del 5,6% el 2021. Un repunt de la producció recolzat en la normalització progressiva de l’activitat, el consum de les llars, l’augment de la inversió i la reconstrucció dels inventaris i el desplegament dels plans de recuperació de les economies avançades [com l’europeu Next Generation EU]», diu Singular Bank.

Riscos principals

La possibilitat que la pandèmia disminueixi i descarrili la recuperació continua, però al mercat s’ha establert la idea que el pitjor ja ha quedat enrere i que la pandèmia de la Covid-19 va camí de passar de malaltia pandèmica a endèmica d’impacte limitat.

«La variant òmicron entela les perspectives a curt termini. Tot i això, el progrés de les vacunes i l’aprenentatge sobre la pandèmia ajudaran a contenir les conseqüències econòmiques», resumeixen els analistes de Generali Investments.

Així, el risc més gran per als experts és l’altíssima inflació: a la zona euro ha passat del -0,3% del desembre del 2020 al 4,9% el novembre passat, màxim des que Eurostat va començar a mesurar-la el 1997, mentre que a Espanya ha pujat del -0,5% del desembre del 2020 al 6,7% del mes passat, el nivell més alt des del 1992.

Cal veure el seu efecte en el consum, la gran esperança perquè la reactivació econòmica continuï, màxim quan els grans nivells d’estalvi acumulats en pandèmia encara no s’han canalitzat en la seva totalitat a un increment substancial de la despesa.

Els bancs centrals, encarregats de controlar els preus, esperen que la inflació vagi baixant al llarg de l’any. Però si no passés, les entitats bancàries podrien veure’s empeses a accelerar la retirada d’estímuls, cosa que reduiria la liquiditat disponible al mercat i encariria el finançament, de manera que es minoraria la gana per les inversions de més risc (com la borsa) a la recerca d’una rendibilitat que no ofereixen els actius més conservadors (renda fixa), a les cotitzacions.

De moment, la Reserva Federal i el Banc Central Europeu (BCE) han aprovat reduccions a la compra de deute per combatre l’escalada de la inflació.

L’autoritat monetària nord-americana, a més, ha avançat que apujarà tipus aquest any, però la seva homòloga de la zona euro, el BCE, considera «molt improbable» seguir aquests passos.

En qualsevol cas, l’escenari central dels analistes és que, llevat que els preus es desboquin de manera sostinguda, no es produiran grans encariments del preu dels diners, ja que ofegaria uns països que acumulen molt deute per combatre la pandèmia.

Ibex endarrerit

Els experts preveuen de mitjana revaloracions entre el 5% i el 10% a les borses dels EUA i del 10% al 15% a les europees. En el cas de l’Ibex 35 podrien ser encara més grans, de fins al 20%. En bona mesura, això sí, es deuria al seu pitjor comportament relatiu en els darrers dos anys.

El selectiu va pujar el 7,9% el 2021, però encara està un 13,5% per sota del nivell màxim prepandèmia i anys llum (-45%) del seu màxim històric del novembre del 2007.

La borsa espanyola, així, porta temps llastrada per la més lenta recuperació econòmica del país, però també per la seva mida petita (fora del radar dels grans inversors internacionals), l’excessiu pes dels bancs, l’absència de tecnològiques i la seva elevada exposició a Llatinoamèrica.