Les festes de Nadal s’acaben de forma satisfactòria pels comerços de la ciutat de Girona. Els comerciants de Girona fan un balanç positiu de la campanya de Nadal i enceten amb bones perspectives la campanya de rebaixes. La vicepresidenta de l’associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, creu que el volum de vendes per aquesta campanya ha estat satisfactori. Ramírez de Cartagena assegura que ha estat una campanya «estranya» a causa de les restriccions sanitàries anunciades pocs dies abans de començar les festes i la poca afluència de gent als carrers.

A més, els comerciants patien per la «incertesa» que generava la situació sanitària i per si les restriccions sanitàries apagaven els ànims dels consumidors. Malgrat tot, els comerciants locals afirmen acabar les festes havent salvat la campanya. «Fins al final no hem respirat perquè era una lluita del dia a dia», afegeix la vicepresidenta dels comerciants gironins.

De tota manera, Ramírez de Cartagena assegura que malgrat la situació sanitària, «la gent té ganes de tornar a la normalitat» i això es nota a l’hora de comprar regals. Malgrat tot, la botiguera apunta que la gent ha «anat per feina» i anaven a buscar «allò que necessitaven» en comptes de passejar per les botigues i carrers, com es feia en altres anys.

«Entrar i comprar»

Ara, amb les rebaixes en marxa, els comerciants encaren la campanya amb optimisme i preveuen que en els pròxims dies se segueixi la tendència d’aquest Nadal. Si bé no es preveuen aglomeracions i carrers plens, sí que els comerciants confien que la gent que entri acabarà comprant.

Per altra banda, la vicepresidenta de l’associació Girona Centre Eix Comercial recorda que des de fa uns anys ja hi ha molts sectors del comerç que «fa dies que fan descomptes i promocions». Això fa que la campanya de rebaixes «no sigui tan intensa» com passava anys enrere en què totes les botigues començaven els descomptes l’endemà de Reis.

Més vendes que el 2019

A l’Espai Gironès van més enllà i asseguren que -encara sense haver tancat els números- les vendes durant la campanya de Nadal han superat «molt possiblement» les obtingudes el 2019. Segons Pau Jordà, gerent del centre comercial, han anat fins i tot «millor de l’esperat».

Pel que fa a l’arribada de les rebaixes -en marxa des d’ahir-, es mostren esperançats i afirmen que l’inici ha estat bo i amb gent «des de primera hora del matí». «Som optimistes en millorar les rebaixes del 2019 i fins i tot les del 2020», contempla, afegint que els primers mesos de l’any et donen un primer termòmetre de com serà la primera meitat de l’any.

Tanmateix, Jordà emplaça el comerç físic a «reaccionar» davant el gran auge del comerç en línia: «Competim contra empreses que fan rebaixes tot l’any. L’escenari ha canviat i les regles del joc també, hem de reaccionar», destaca. El gerent de l’Espai Gironès considera que el comerç físic «no ens podem permetre fer rebaixes tot l’any», però, per altra banda, proposa avançar les temporades per contraposar-ho.

Per últim, el comerç de Figueres espera que avui sigui el millor dia de la campanya de rebaixes, tot i que Toni Moreno, vicepresident de Figueres Comerç, la descriu com a «efervescent» al territori. Amb tot, i sense perdre la positivitat, auguren un mes de gener «millor» que el del 2021 -quan hi havia el confinament de cap de setmana-. «Esperem que a poc a poc el comerç es vagi reactivant», demana el vicepresident, apuntant que els mesos de setembre, octubre i novembre del 2021 van ser «força positius».