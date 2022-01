CaixaBank obre la convocatòria de la segona edició del premi «A Dona Professional Autònoma» per guardonar la trajectòria d’emprenedores autònomes i creadores d’autoocupació a Espanya. Aquests premis es dirigeixen a dones professionals, treballadores per compte propi, de tots els sectors i amb residència fiscal al territori nacional amb almenys dos anys d’activitat empresarial. Hi haurà una fase territorial, on es premiaran els millors projectes procedents de les diverses comunitats autònomes, amb 14 guanyadores.