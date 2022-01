Els productors de porcí van obtenir durant el 2021 un benefici mitjà de 0,02 cèntims per quilo de carn, però en els darrers mesos de l’any la situació ha derivat cap a un escenari negatiu, amb pèrdues de 0,33 euros per quilo durant el desembre. Des d’Unió de Pagesos (UP) es mostren preocupats pel fet que aquesta tendència continuï en els propers mesos, i també per si la Pesta Porcina Africana (PPA) acaba entrant a l’Estat. Altrament, el sindicat considera «inadmissible» i «intolerable» que el ministre de Consum, Alberto Garzón, afirmés que s’exporta carn de «mala qualitat». UP pensa que les afirmacions del ministre poden acabar afectant a les exportacions i, per això, en demana la dimissió i exigeix que rectifiqui les seves paraules.

Els productors de porcí van tancar el 2021 en positiu gràcies als bons resultats obtinguts durant el primer trimestre de l’any, segons Unió de Pagesos. Al juny, la cotització a la llotja de Mercolleida va arribar als 1,55 euros el quilo per animal viu. Des del juliol, però, els preus encadenen una tendència a la baixa. El preu de cost s’ha situat en els darrers dos mesos en 0,132 euros per quilo, bàsicament per l’augment del cost del pinso, que es mou a l’entorn dels 0,362 euros la tona, mentre que el preu de venda de la carn de porc dels darrers mesos ha estat baix, de 0,102 euros per quilo, segons el sindicat. Durant el desembre, la mitjana de pèrdues es calcula en 0,33 euros per quilo, és a dir 33 euros per porc, segons la informació de SIP Consultors.

Pel que fa als sacrificis i les exportacions, el responsable del porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, va assegurar que les dades es mantenen amb una tendència similar a la d’anys anteriors. Catalunya ha sacrificat 2,05 milions de tones i ha exportat 1,63 milions, el 79% de la producció, segons SIP Consultors. La Xina continua sent el principal destí de les exportacions porcines, però a un ritme més lent, ja que segons diferents informacions, sembla haver recuperat una part de la producció pròpia.

Unió de Pagesos va recordar que, a aquesta situació de comerç internacional, s’afegeix la preocupació per la difusió de la pesta porcina africana, malaltia que no afecta les persones però que limita el comerç internacional de carn i productes porcins. Aquesta setmana s’ha declarat un primer brot en porc senglar a la regió del Piemont, al nord d’Itàlia, propera a França, que se suma a la situació d’Alemanya, amb més de 3.000 brots de PPA, bàsicament en porcs senglars. En aquest sentit, Unió de Pagesos insisteix a extremar les mesures de bioseguretat a les granges porcines i en el transport animal, així com la necessitat de controlar la població de porcs senglars per minimitzar el risc.

Acords de regionalització

L’organització agrària també reclama al Govern central que treballi per aconseguir acords de regionalització amb països tercers com el que França ha establert amb la Xina, que preveu que, en cas detectar-se un brot de PPA, la limitació de les exportacions afectaria només la zona amb casos de PPA però no tot l’estat.

D’altra banda, UP ha posat de relleu les inversions que han d’assumir els productors de porcí per complir amb les diferents normatives mediambientals. Saltiveri va explicar que l’entrada en vigor de l’actualització del reial decret d’ordenació porcina el 2020 inclou noves exigències mediambientals per als ramaders.