Meta ha tornat a amenaçar la Unió Europea (UE) amb retirar Facebook i Instagram del mercat comunitari. En un document presentat a la Comissió de Valors i Borsa, el gegant de les xarxes socials va advertir que el futur de les seves plataformes a Europa «es podria veure compromès» si no arriben a un acord amb Brussel·les perquè la companyia tecnològica pugui enviar dades personals dels usuaris europeus als Estats Units.

Aquest missatge arriba després que el 2020 la UE adoptés l’anomenada sentència Schrems II i anul·lés l’acord que fins aleshores permetia la transferència de dades a les dues bandes de l’Atlàntic. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va decidir anul·lar aquest marc legal al considerar que EUA no garanteix un tracte privat de les dades de ciutadans europeus ni que aquests no acabin sent utilitzats per a la vigilància massiva.