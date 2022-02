La reforma fiscal, que el Govern preveu posar en marxa l’any que ve, ha suscitat discrepàncies entre els socis socialistes i podemites de l’Executiu i ha fet que Foment del Treball es mogui per realitzar les seves aportacions al debat basades a combatre l’economia submergida i suprimir l’impost del patrimoni, entre altres mesures.

Foment va afirmar,durant la presentació del Llibre verd sobre la reforma fiscal elaborat per una vintena d’experts, que la qüestió no és apujar impostos perquè tributin més els qui ja ho fan.Segons el parer de Sánchez Llibre «no hi ha una fiscalitat més baixa sinó que hi ha menys compliment. La solució és fer que els que avui no paguen paguin» i potenciar una «fiscalitat competitiva i reforçar l’Estat del benestar».

Una de les propostes essencials consisteix a reclamar al Govern un pla estratègic a quatre anys 33.000 milions de l’economia submergida.