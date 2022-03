La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va descartar ahir una pujada fiscal «immediatament», a causa del context internacional marcat per la guerra de Rússia sobre Ucraïna, entre altres factors. Durant el lliurament del Llibre blanc del Comitè d’Experts per a la Reforma del Sistema Tributari, la ministra va assegurar que «no és justament en aquesta setmana un moment en el qual anem a plantejar fer de manera immediata cap pujada fiscal».

Entre les propostes dels experts no sols s’inclou l’harmonització de tributs com el de Patrimoni i Successions sinó gravávemes verdes i pujades en la fiscalitat de la gasolina i el dièsel. La reforma fiscal, prevista per a l’any que ve, és un plantejament «a mitjà termini», va explicar en una intervenció que no estava prevista. Per a la ministra, aquest document, d’unes 700 pàgines, servirà per a «pensar en aquest mitjà termini que requereix el nostre sistema tributari, perquè una reforma fiscal es pugui compassar a cada moment i garantir, com un instrument més, aquesta igualtat de totes les persones visquin on visquin».

El president de la comissió, Jesús Ruiz-Huerta, va destacar que l’informe, que ha estat molt consensuat, aporta «eines per a una reforma fiscal a mitjà i llarg termini», que compleixi amb els objectius de ser «just i redistributiu».

La ministra va ressaltar que la política fiscal del Govern ha compassat les necessitats del moment i va recordar les rebaixes fiscals en l’àmbit de la llum, així com la seva pròrroga fins al 30 de juny, davant l’impacte derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Al seu torn va deixar clar que el seu informe «no reflecteix la postura del Ministeri d’Hisenda i, per tant, no anticipa les mesures que adoptarà el Govern i que, en qualsevol cas, sempre tindran en compte la realitat econòmica».

La comissió d’experts proposa mantenir els impostos de Patrimoni i de Successions i elevar el mínim exempt fins al milió d’euros «per a gravar només la part alta de la distribució de la riquesa, augmentar la base i suavitzar l’escala del gravamen.

«La deriva dels últims anys ha provocat una competència a la baixa i ha buidat de contingut aquests impostos, alguna cosa semblant al que succeeix a nivell europeu amb el de societats», va afirmar Ruiz-Huerta.

En els últims anys s’ha incrementat la competència en aquests tributs, la qual cosa ha portat que, per exemple, a Madrid no es pagui l’impost de Patrimoni, la qual cosa li converteix en un territori atractiu per a les fortunes, mentre que en altres comunitats es pagui una càrrega elevada.