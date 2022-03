Foment del Treball critica les propostes del llibre blanc per a la reforma fiscal lliurat el dijous per la comissió d’experts constituïda per Hisenda. La patronal catala tatxa de «decepció» les propostes, entre les quals s’inclou l’harmonització dels impostos del patrimoni i de successions.

«Sense perjudici de la deguda consideració a l’alta qualificació dels integrants del comitè de persones expertes que l’ha elaborat, i sent conscient de la finalitat expressa i límits fixats en l’encàrrec realitzat al comitè per la ministra d’Hisenda, Foment del Treball ha d’expressar el seu desacord amb moltes de les propostes realitzades en aquest», afirma l’organització empresarial. Foment, que va constituir la seva pròpia comissió amb una vintena d’experts que aconsella, entre altres mesures, la supressió de l’impost del patrimoni i atorga molt pes al combat contra l’economia submergida, assegura que el document d’unes 800 pàgines amb propostes és «clarament inconsistent». Destaca, per exemple, la seva sorpresa per «donar suport a l’harmonització i coordinació fiscal en l’àmbit tributari i mantenir l’impost sobre el patrimoni, inexistent en la resta dels països de la Unió Europea». I agrega que fins i tot el mateix Llibre blanc reconeix que la supressió de l’impost de patrimoni i el de successions i donacions «és possible».Segons el parer d’aquesta organització, l’existència d’una imposició patrimonial «penalitza l’estalvi.