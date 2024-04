Bàsquet Girona - Bilbao Basket: Fan la feina i estan a un pas de la permanència (81-68)

Enguany no caldrà activar desfibril·ladors a Fontajau perquè el Bàsquet Girona ha fet els deures amb una certa comoditat guanyant un Bilbao en quadre i la permanència ja no s'escaparà excepte una carambola de dimensions estratosfèriques (81-68).

Els gironins, conscients del que hi havia en joc, arrancaven forts amb un parcial de 5 a 0. Però Ponsarnau és un gat vell i plantejava un partit travat i lent que fos el màxim d’incòmode pels de Katsikaris. Així és com els bilbaïns donaven la volta al marcador (7-10) i aconseguien controlar el ritme del matx, tot i que tampoc estaven gaire més afinats. Una última cistella de Colom deixava una igualtat gairebé màxima al final del primer quart (14-15), que feia preveure un partit a pocs punts i que es podia decidir per petits detalls.

Amb un contraatac de Susinskas i un triple de York, el Bàsquet Girona agafava avantatge (19-17), i acte seguit el mateix lituà tenia l’oportunitat de culminar un nou contraatac però els àrbitres s’empassaven una falta aparentment clara que provocava l’enuig del públic de Fontajau. Sense fer res de l’altre món, els gironins esgarrapaven una petita renda (25-19), però els bascos contenien l’empenta i es tornaven a col·locar ben a prop (25-23). Llavors, Iroegbu es connectava al partit malgrat els problemes físics i amb nou punts consecutius obria una escletxa al descans que, tal com s’estava desenvolupant el matx, era or (36-27).

A la represa, el Bàsquet Girona sortia una mica fred amb una sèrie d’interrupcions per problemes amb el rellotge i el Bilbao reduïa diferències (36-32), però un triple de Susinskas i una antiesportiva visitant deixava les coses igual que al descans (41-32). Aleshores també apareixia l’ofici de Goloman sota el cèrcol per convertir dos cops de dits i una bona circulació de pilota acabava amb un triple lliurat de York que donava la màxima avantatge als de Katsikaris (52-40). Els gironins semblaven tenir controlat el partit però els de Ponsarnau es negaven a haver dit l’última paraula i a base de tirs lliures arribaven amb vida al final del tercer quart, tot i que Susinskas donava tranquil·litat amb un triple sobre la botzina (59-48).

Però més valia no temptar la sort, i un gran inici d’últim quart dels gironins, recuperant diverses pilotes que els permetia córrer al contraatac, certificava que la victòria es quedaria a Fontajau -excepte desastre final- i pràcticament, també, la permanència (67-50). Els bascos intentarien la remuntada a la desesperada amb dos triples consecutius (70-58), però un omnipresent Iroegbu que acabava ovacionat pel públic amb crits de «MVP» i un triple llunyà de York arrodonien la festa (73-58)

En directo

S'acaba el partit. Victòria del Bàsquet sobre el Surne Bilbao Basket per 81 a 68. L'onzena victòria de la temporada ja ha arribat. La permanència pràcticament està assegurada. Som-hi, Bàsquet Girona!

L'afició del Bàsquet Girona cantant MVP a Ike Iroegbu.

(Min 40) Ike Iroegbu provoca una nova falta i té dos tirs lliures (79-68).

(Min 38) Alley-hoop Quino i Birch. Som-hi, Girona! (78-65).