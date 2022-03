Si homes i dones treballessin les mateixes hores a la setmana la bretxa salarial es reduiria a la meitati se situaria en el 12%. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe publicat aquest dilluns per CCOO sobre les discriminacions que viuen les dones en el mercat laboral. El sindicat xifra en el 24% la bretxa salarial existent el 2019 (a Catalunya ascendeix al 26%), les últimes dades disponibles de l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’INE. El que anualment equival a una diferència retributiva de 5.252 euros anuals. Tot i que avança que el 2021, una vegada computats els efectes de les noves normatives de plans d’igualtat, auditories salarials i les recents alces del salari mínim interprofessional (SMI), aquesta diferència podria descendir per sota de la cota del 20%.

«La bretxa salarial existeix i en aquests temps de negacionisme no està de més dir-ho», ha afirmat el secretari general de CCOO, Unai Sordo, en roda de premsa. Des del seu sindicat han optat per quantificar la bretxa salarial utilitzant l’indicador més maximalista, és a dir, aquell que amplifica més aquesta diferència. Aquest 24% de bretxa sorgeix d’analitzar el salari mitjà de tots els homes i comparar-ho amb el de totes les dones, sense acotar el càlcul a comparatives d’igual treball o sector. Altres estudis situen la bretxa entorn del 10-12% si s’analitza el sou per hora treballada.

Aquesta diferència de càlcul és rellevant, com CCOO reconeix. Doncs la falta d’hores de treball és un dels principals elements que expliquen la bretxa salarial. Una part substantiva de les dones treballen menys hores de les que desitjarien, cosa que provoca que a final de mes guanyin menys. Concretament, el 25% de les ocupades té una jornada a temps parcial, davant el 7% dels homes. «El temps parcial s’ha convertit en clarament estructural entre les dones, mentre en el cas dels homes és conjuntural», ha declarat la secretària de dones de CCOO, Carolina Vidal. Segons els càlculs del sindicat, eliminar aquesta bretxa d’hores eliminaria la meitat de la bretxa salarial existent.

Des de CCOO també han denunciat que aquesta preponderància més gran de les dones als contractes a temps parcial –3 de cada 4 contractes els tenen dones– amaga una part de frau laboral. Ja que la parcialitat és un «allargament en b de la jornada», segons ha assenyalat Vidal. En aquest sentit, això concorda amb les últimes dades publicades de l’INE, que mostren que les hores extres no pagades entre les dones han augmentat el 52%, mentre que entre els homes encara són inferiors a l’etapa precovid.