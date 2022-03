Els transportistes van impedir ahir el pas dels camions al port de Barcelona en el novè dia de vaga per protestar contra l’alt preu del carburant, i que està provocant afectacions en el subministrament de moltes empreses. Els piquets de l’aturada es van situar a l’entrada a les terminals contenidors de la infraestructura barcelonina i van impedir l’entrada dels camions ahir a primera hora matí, segons van confirmar fonts de l’enclavament. Molts dels concentrats eren de l’Associació de Transportistes Portuaris de Barcelona (Sintraport). Al llarg del matí, el nombre de concentrats va baixar i alguns camions van entrar a les terminals. Amb tot, el trànsit de camions al port ahir va ser molt més baix de l’habitual després d’una setmana de tensió amb els vaguistes. L’autoritat portuària va assegurar que estavaen contacte amb els cossos de seguretat per «garantir que es pugui treballar a les terminals i per assegurar la cadena de subministrament».