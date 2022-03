El president de la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera, Manuel Hernández, ha considerat que l'acord pactat amb el Govern central es tradueix en «engrunes i propines» i ha advertit que l'aturada continuarà fins que aquesta plataforma, convocant de les protestes, sigui rebuda per la ministra de Transport, Raquel Sánchez. «Amb nosaltres no ha parlat ningú, continuen reunint-se amb la gent equivocada, i continuen oferint engrunes i propines per desconvocar un conflicte que de cap manera passa per un descompte en el preu del gasoil», ha assenyalat Hernández en declaracions a RNE recollides per Europa Press.

Així mateix, ha indicat que l'aturada continuarà mentre no hi hagi «solucions reals» que donin resposta als seus problemes. «Haurien de rebaixar més de 60 cèntims perquè pugui ser suficient. No s'està tocant el tema del preu del transport que és el més important, poder cobrir costos d'explotació, però això a la patronal no li interessa», ha assenyalat. «Seguirem fins al final; si no es reuneixen amb nosaltres, és impossible arribar a un acord. No es pot pagar per sota de costos d'explotació a qui fa el servei. En aquesta taula ens estan excloent, així que no hi ha ni acord ni desconvocatòria. És a les mans de la ministra trucar-nos i parlar, mentre ens continuï donant l'esquena estarem aturats», ha advertit Hernández, que no ha descartat «arribar a Madrid amb camions si la situació continua així». Govern central i transportistes arriben a un acord amb un paquet de mesures de 1.000 milions d'euros