Amb prou feines 24 hores després que Thomas Schmall, president del consell d’administració de Seat i responsable de tecnologia del Grup Volkswagen, i Wayne Griffiths, president de la companyia espanyola, anunciessin la inversió de 7.000 milions d’euros a Espanya per a presentar el seu projecte «Future Fast Forward» al PERTE del vehicle elèctric, la campanya per intentar que el Govern atorgui el «vistiplau» a la proposta ha començat. Herbert Diess, president del consorci alemany, ja es va dirigir a Pedro Sánchez a través del seu compte de Twitter per a crear un clima favorable al projecte.

Diess va llançar tres missatges a través de les xarxes socials per animar al president del Govern de cara al futur. L’anunci de la inversió i de la construcció d’una planta de bateries a Sagunt (Comunitat Valenciana) va fer que Sánchez es congratulés també en Twitter. «La transformació del nostre país continua amb pas ferm. @VWGroup instal·larà una fàbrica de bateries elèctriques a Sagunt, amb una inversió de 7.000 M€ i la creació de prop de 3.000 ocupacions. El #PERTE_VEC avança impulsant la transició ecològica i la generació de riquesa», va expressar.

La resposta al missatge no va tardar a arribar. «Hem de continuar avançant @sanchezcastejon per a transformar la indústria de l’automòbil a Espanya cap a l’electrificació. És l’oportunitat més gran que hem tingut no sols en la història de @SEATofficial i @CUPRA sinó també per a tota la nostra indústria», va etzibar el president de Seat S.A. Wayne Griffiths en el seu perfil de xarxes socials.

Herbert Diess, per part seva, va anar una mica més lluny: «Enhorabona President @sanchezcastejon. Impressionant com el govern d’Espanya treballa per l’electrificació. Gràcies. La nostra inversió a Espanya seria encara més important que la de Tesla a Brandenburg. Espanya es convertiria en el campió europeu de la mobilitat elèctrica en el segment de cotxe compacte. El nostre pla per a l’electrificació d’Espanya pansa per fabricar els cotxes compactes ANEU.2, de CUPRA i Skoda… construir una fàbrica de bateries a València, electrificar les fàbriques de Martorell i Pamplona i continuar desenvolupant els cotxes elèctrics del futur en el centre d’I+D a Martorell #PERTE_VEC», va etzibar Diess en tres missatges. Tres missatges en els quals va avançar el nom del cotxe que es fabricarà a Martorell, el Volkswagen ID2.