El Govern ha decidit permetre que els comerços puguin limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador en el marc de les mesures d’urgència per evitar desproveïments. Segons va publicar ahir el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’aprova la modificació de la li llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista per al que «excepcionalment» i «quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal la prohibició prevista en l’apartat 2 de limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador». Segons la normativa aprovada, «aquestes mesures hauran d’estar justificades i s’adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per a impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives».

Fonts de la Generalitat van reconèixer el caràcter bàsic de la normativa i es van comprometre a vetllar perquè aquestes restriccions de venda s’apliquin «de manera efectiva en un context d’excepcionalitat». Segons la llei del comerç minorista fins ara vigent com a marc general, es prohibia expressament limitar les unitats de compra per client: «Els comerciants no podran limitar la quantitat d’articles que poden ser adquirits per cada comprador ni establir preus més elevats o suprimir reduccions o incentius per a les compres que superin un determinat volum. En el cas que, en un establiment obert al públic, no es disposés d’existències suficients per a cobrir la demanda, s’atendrà la prioritat temporal en la sol·licitud». Facua ho veu «irresponsable» L’associació Facua-Consumidors en Acció considera «una irresponsabilitat» que el Govern doni carta blanca als comerços perquè puguin limitar el nombre de productes que els usuaris poden adquirir, alhora que pugen els seus preus. L’associació avisa que aquestes limitacions són les que provoquen i animen l’acaparament de béns i el desproveïment, a més de «permetre l’especulació amb els preus amb l’argument de l’escassetat dels productes a la venda». Facua critica que siguin els empresaris els que decideixin quan l’aplicació de la mesura «està justificada i és proporcional», deixant a les seves mans quan i com limiten les unitats que posen a la venda. Amb la falta de mecanismes de control del mercat, l’associació considera que això «pot provocar que molts ho facin amb la finalitat d’aconseguir «increments de vendes al mateix temps que pugen els preus».