El sector de les gasolineres segueix la seva escalada de queixes i protestes pels problemes amb els quals s'està trobant per aplicar el descompte obligatori de 20 cèntims per litre per a tots els conductors aprovat pel Govern per mitigar la pujada dels preus. La Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei (CEEES), que agrupa més de 4.000 gasolineres de grups independents, denuncia el «caos i desconcert» generat en el sector i amenaça de tancar abans de Setmana Santa si no reben ja els avançaments promesos pels descomptes o no aconsegueixen aclariments sobre el tractament fiscal que rebran les bonificacions.

«Si l'Administració no atén les peticions del sector, la inseguretat jurídica farà inviable continuar venent carburant a tot just uns dies de Setmana Santa», ha advertit la patronal de les gasolineres adscrita a la CEOE. «Si les estacions de servei continuen venent carburants a partir de llavors, serà sota la seva pròpia responsabilitat. I això a tot just uns dies d'una Setmana Santa, que tant el nostre sector com altres sectors de l'economia preveien fantàstica». L'Assemblea de CEEES es reunirà aquest dimecres per decidir quina resposta donar i no descarta prendre mesures legals «contra una disposició mal dissenyada i pitjor executada».

Des de CEEES es reclama que el Govern confirmi per escrit quin serà el tractament fiscal i comptable de la bonificació de 20 cèntims per litre que s'aplica des de l'1 d'abril i denuncia que moltes gasolineres continuen sense poder sol·licitar els avançaments compromesos per l'Executiu perquè les petites companyies no suportaran en els seus comptes el cost dels descomptes. El Ministeri d'Hisenda va confirmar que el 80% de les 3.500 gasolineres que han demanat avançaments els rebrà entre aquest dimecres i aquest dijous.

L'associació empresarial reclama al Govern una línia telefònica d'assistència les 24 hores per atendre cas a cas les incidències i la publicació d'una guia pràctica d'aplicació que els ajudi a realitzar les liquidacions per evitar errors que puguin provocar que les companyies no rebin la devolució dels descomptes aplicats. CEEES calcula que les estacions de servei aplicaran de mitjana descomptes d'entre 30.000 i 40.000 euros al mes.

L'organització denuncia que l'Administració central els «asfixia amb la molt deficient aplicació d'aquesta mesura» i, per això, reclama les comunitats autònomes que habilitin línies extraordinàries de crèdits al 0% d'interès com ha fet la Generalitat del País Valencià. «Les estacions de servei necessiten liquiditat de forma immediata». Les queixes de CEEES arriben després que l'associació de les gasolineres de baix cost i automàtiques AESAE amenacés aquest dilluns d'obrir una batalla legal per reclamar indemnitzacions milionàries al Govern per la seva responsabilitat patrimonial pels danys provocats en els seus comptes mitjançant els processos legals tant a Espanya com a la Unió Europea.