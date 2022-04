La Comissió Europea va presentar ahir una proposta per a actualitzar la directiva actual d’Emissions Industrials que ampliarà el seu focus d’aplicació a més explotacions ramaderes intensives i instal·lacions mineres, i ha presentat dues propostes de regulació per a establir un control més ferri sobre els gasos fluorats i les substàncies que contribueixen a danyar la capa d’ozó.

La revisió de la directiva d’Emissions Industrials afectarà un major nombre d’explotacions ramaderes intensives així com a les instal·lacions d’extracció de minerals industrials i metalls. Més granges intensives de boví, porcí i granges avícoles es veuran afectades per la revisió d’aquesta directiva en funció de la seva grandària i la densitat del bestiar, considerant que el 13% de les granges comercials d’Europa són responsables del 60% de les emissions d’amoníac i del 43% de metà.

Fins el 2027

En aquest sentit el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, va detallar en roda de premsa que la revisió només afectarà les granges «més contaminants» i que la seva implementació no serà fins a 2027, per la qual cosa els operadors tindran temps per a complir. En un pas més, Timmermans ha incidit en què «no és una proposta que vagi en contra de les granges, al contrari, va en contra de les infraestructures més contaminants».

La revisió de la directiva sobre Emissions Industrials tindrà implicacions per a 50.000 grans infraestructures industrials i explotacions ramaderes intensives a la UE, afectaran les fonts d’emissions més rellevants perquè els permisos siguin més efectius, reduir els costos administratius i impulsar tecnologies innovadores.

A més, els canvis de la revisió de la normativa d’Emissions Industrials es dirigiran a establir mecanismes més sostenibles per a l’extracció de minerals i metalls industrials per a la producció a gran escala de bateries, que seran necessaris per a impulsar la transició ecològica i digital a la UE.

Brussel·les ha proposat dos nous reglaments més estrictes per als gasos fluorats, presents en frigorífics o aires condicionats, i per a les substàncies nocives per a la capa d’ozó, amb l’objectiu de reduir les emissions d’efecte d’hivernacle en 490 tones mètriques de CO2 equivalent fins a 2050.

La proposta normativa pretén que els gasos fluorats no puguin ser utilitzats en equips electrònics on existeixin alternatives al seu ús, enfortirà els controls a les importacions i exportacions per a evitar el comerç il·legal d’aquests gasos amb penes més dures.

Espanya: «No és el moment»

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va opinar que «no és el moment» de plantejar un enduriment de la Directiva de les emissions per a les macrogranges, amb la situació que viuen els mercats agroalimentaris a conseqüència de la invasió russa a Ucraïna i va dir que la Comissió Europea «ha de ser coherent amb si mateixa».

«Aquesta setmana hem tingut una mostra que ens sembla desplaçada del calendari (...) la modificació de la Directiva sobre emissions industrials. Ens sembla absolutament irreal que en aquest moment, amb la prioritat que tenim amb la producció alimentària (...) la Comissió publiqui aquest esborrany que estableix, que per exemple, una granja de 150 vaques és una instal·lació industrial que ha d’estar sotmesa a les mateixes normes que la indústria química», va dir el ministre.