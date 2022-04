Les vendes dels vehicles d’ocasió han consolidat la seva tendència a l’alça a les comarques gironines durant el primer trimestre a Girona. Les darreres dades de la patronal catalana dels concessionaris, Fecavem, indica un lleuger repunt de vehicles usats a la província respecte l’any anterior. Concretament, de gener a març es van vendre 8.208 vehicles d’ocasió, una xifra que puja lleugerament respecte els 8.121 del 2021, i dels 8.100 durant el 2020, just abans de la pandèmia.

Segons Fecavem, a Catalunya, les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 4,55%.

En el darrer mes de març, a Catalunya augmenten un 0,95%, arribant als 26.680 turismes. En la comparativa del mes de març de l’any 2022 respecte la de l’any 2020, creixen un 48,92%. Per interpretar aquesta diferència, hem de recordar que el març de l’exercici 2020 és quan va iniciar-se el confinament als domicilis, que va aturar l’activitat comercial.

El mercat de vehicles d’ocasió sosté el sector a Girona, a jutjar per el volum de vendes respecte la matriculació de vehicles nous. En aquest sentit, a la província per cada cotxe nou que es ven se’n comercialitzen quatre d’usats.

Tal i com va indicar la patronal, les transferències mantenen un ritme creixent, mentre les matriculacions s’enfonsen amb una davallada propera al 30% aquest darrer mes de març. Els dos mercats segueixen línies divergents i això es tradueix en una proporció de 3,1 turismes transferits per cada 1 de nou a nivell català, una ràtio menor que la gironina. És una dada que posa de relleu el pes que pren en el sector de l’automoció el vehicle usat en els darrers temps.

La meitat de les operacions són de vehicles de 10 o més anys d’antiguitat. «Això no és positiu i provoca que l’envelliment del parc continuï en la mateixa línia amb els conseqüents problemes per a la seguretat vial i les emissions mediambientals» asseguren.

En aquesta línia vla patronal va reivindicar un pla d’ajudes que estimuli el mercat i renovi el parc mòbil. «L’any 2021 ens vam situar en una mitjana d’edat del parc mòbil de 13,5 anys».

Fecavem també es va mostrar satisfeta per la congelació de les tarifes de l’Impost sobre les emissions de CO2 arran, sobretot, de tres factors: per una banda, l’economia no acaba de superar el problema derivat de la Covid-19; l’elevada inflació i la inestabilitat a l’Europa de l’est.

Tampoc en el capítol dels furgons hi acaba d’haver bones notícies. «El mercat comercial està travessant un moment de dificultat. No es renoven prou per la manca de poder adquisitiu dels potencials compradors». A Girona la xifra va caure lleugerament respecte el 2021, fins als 947 furgons.

Motors de combustió

Les motoritzacions de combustió mantenen el lideratge absolut sumant un 93,57% de les operacions i els turismes de més de deu anys representen 55 de cada 100. La tendència és que s’incorporin vehicles amb motoritzacions alternatives però la seva entrada en el mercat és més lenta del que seria desitjable. Són dades que posen de manifest que el vehicle usat «té molt camí per endavant i que si aquestes dades han de canviar, cal un revulsiu i una pla específic conjunt entre l’Administració i el sector».