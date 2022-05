En plena batalla entre la patronal i els sindicats per definir com han de pujar els salaris en l’actual context d’inflació desbocada, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha donat un cop de mà a les centrals i ha instat la CEOE a oferir millors condicions salarials. «Hi ha marges empresarials per ser corresponsables amb el moment que estem vivint», ha declarat la ministra de Treball aquest dimecres en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press. La líder d’Unides Podem en el Govern també ha anunciat que convocarà pròximament els agents socials per parlar de la ‘gran dimissió’, un fenomen que no existeix a Espanya.

Fa diverses setmanes que el pacte salarial o AENC està bloquejat, sense avenços entre les parts i amb una cúpula de la CEOE que ja va rebutjar l’última proposta sindical, que, entre altres aspectes, pretenia generalitzar les clàusules de revisió salarial en els convenis. La negociació no ha acabat i els agents es ronden bilateralment amb sigil i sense noves dates per a trobades formals. I aquí ha entrat Díaz aquest dimecres, aprofitant l’impuls de les bones dades de l’atur i l’afiliació publicades per pressionar les empreses perquè cedeixin en part de les seves pretensions i ofereixin més pujades salarials de les que estan posant actualment a sobre de la taula. «Hem de millorar salarialment; millorant salarialment fem millorar l’economia del nostre país», ha afirmat. La ‘gran dimissió’ i nova llei d’usos del temps Al marge de les negociacions bilaterals entre la patronal i els sindicats, la vicepresidenta segona ha enunciat algunes de les carpetes que vol obrir a les taules del diàleg social abans que acabi la legislatura. La més immediata serà –al marge de l’Estatut del Becari, la negociació del qual ja està en marxa– l’anàlisi de l’escassetat de perfils per cobrir determinades vacants i els riscos d’importar al mercat laboral espanyol el fenomen de la ‘gran dimissió’ o la ‘gran renúncia’ (The Great Resignation, en anglès). Un fenomen que ha elevat els problemes de les empreses als Estats Units o Itàlia per retenir o omplir moltes de les seves vacants, a causa de les males condicions laborals o el cansament de part dels treballadors. Espanya el 2021 va tancar amb un total de 109.085 llocs de treball vacants, xifra que no arriba a l’1% del total de les cadires del teixit empresarial del país. No obstant, és el nombre més elevat de vacants disponibles de l’estadística de què es disposa i per abordar aquesta qüestió Yolanda Díaz ha considerat oportú citar la patronal i els sindicats per analitzar aquesta qüestió. D’altra banda, hi ha dues qüestions pendents més: la nova llei d’usos del temps –«el temps és el gran objecte de debat»– i augmentar la participació dels treballadors en els òrgans de direcció de les empreses –«la democràcia ha d’arribar a l’àmbit empresarial». Sobre aquestes qüestions, els detalls de com pensa implementar-les o quines seran les línies mestres de les dues normes no ha donat més explicacions.