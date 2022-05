Sense sorpreses, però no per això menys rellevant. La Reserva Federal (FED) dels EUA va aprovar ahir una pujada dels tipus d’interès de 0,5 punts percentuals, fins a un interval del 0,75%-1%, l’increment més gran en 22 anys. Es tracta del segon augment consecutiu del preu del diner aprovat pel banc central americà des que al març va començar a elevar-lo per primera vegada des de 2018. Un pas més, per tant, en l’enduriment de la seva política monetària destinada a combatre l’escalada de preus.