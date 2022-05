La vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, es va mostrar convençuda que la inflació ja ha tocat sostre o ha aconseguit el seu pic tal com indiquen les dades, després de passar del 9,8% al març al 8,4% a l’abril; i que anirà baixant fins a situar-se l’any que ve a l’entorn del 2%. Durant una intervenció telemàtica en el marc de la Reunió Cercle d’Economia, Calviño va llançar un missatge d’optimisme davant un auditori nodrit d’empresaris i directius i va afirmar que la inflació és «la principal preocupació» de l’executiu i va insistir que la resposta europea i l’espanyola davant els impactes provocats per la guerra d’Ucraïna és la mateixa que la que es va aplicar durant la pandèmia.

Al llarg de la seva intervenció, la màxima responsable de la política econòmica del Govern va destacar els indicadors positius sobre l’evolució econòmica a pesar que l’executiu ha reduït la seva previsió de creixement per a aquest any del 7% al 4,3%, després que diferents organismes, des del Banc d’Espanya a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) o el Fons Monetari Internacional (FMI).

El volcà i la guerra

Calviño va recordar que fa un any, quan va participar en aquest mateix fòrum, va anunciar que el país estava consolidant la seva recuperació. Amb posterioritat, va agregar, ens va sorprendre l’erupció del volcà de la Palma i, en l’actualitat, la guerra provocada per Rússia a Ucraïna, va recordar.

Entre els indicadors que considera més remarcables hi ha l’evolució de la inversió, que «s’està recuperant amb força» aconseguint els nivells de 2012, «després d’una dècada perduda». Segons la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, per a aquest exercici, la previsió de creixement de la inversió és del 9% i fins i tot del 10% en algunes activitats. Al seu torn va posar sobre la taula també indicadors relacionats amb el mercat de treball, com que s’han superat per primera vegada els 20 milions d’afiliats a la Seguretat Social, així com els efectes de l’última reforma laboral. Entre aquests va recordar que el 47% dels contractes que es van fer al gener segueixen avui o la caiguda experimentada en els contractes de molt curta durada. O que entorn de la meitat dels contractes signats el mes passat van ser de caràcter indefinit. Al seu torn va brandar la recaptació tributària com un altre dels elements que reflecteixen un bon ritme que experimenta l’economia. I va destacar que «més del 80% de l’augment es deu a l’activitat econòmica».