El ministre de Consum, Alberto Garzón, es va reafirmar ahir en la tesi que l’alimentació és el factor que més influeix en la crisi mediambiental que té el planeta Terra, i el sector ramader és un dels que té més impacte mediambiental.

Aquesta vegada amb un gran estudi com a suport acadèmic i científic, Garzón va assenyalar al consum d’aliments, principalment de carn i lactis, com a origen de l’impacte ambiental, per davant dels vehicles, i un 26% per sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE), segons les dades de l’informe «Sostenibilitat del consum a Espanya». La recuperació de la dieta mediterrània pot contribuir a millorar el canvi climàtic.

Segons l’estudi, l’alimentació representa «amb diferència» el principal impulsor dels impactes ambientals generats, com a mitjana, per una persona a Espanya. En concret, el 2018, va suposar el 52,1% de l’índex ponderat de l’Empremta de Consum.