Els projectes visats pels enginyers gironins tornen a situar-se en xifres prepandèmia per l'impuls de les renovables. Durant l'any passat, els enginyers graduats i els tècnics industrials van segellar 5.309 projectes arreu de la demarcació. Són gairebé un 22% més en comparació amb el 2020, l'any de l'esclat de la covid-19, i pràcticament igualen els del 2019 (quan van ser-ne 5.312). El degà del Col·legi d'Enginyers a Girona, Jordi Fabrellas, subratlla que la xifra "no deixa de ser un reflex de la conjuntura econòmica i social". Tot i que també admet que al costat "de la forta evolució en l'àmbit energètic i renovable", per contra, els projectes del sector industrial manufacturer han anat a la baixa per la crisi de matèries primeres.

Els enginyers gironins recuperen l'activitat prèvia a la pandèmia, i un bon termòmetre per mesurar-ho són els projectes que han visat. A la demarcació, durant l'any passat els enginyers en van segellar 5.309. Són tan sols tres menys en comparació amb el 2019, el darrer any precovid. I suposen gairebé un 22% més si es posen en relació amb els del 2020, quan el confinament va afectar de ple l'activitat (aleshores, la xifra de projectes visats va davallar fins als 4.352).

Si els projectes es desglossen per activitats, aquella que en concentra més són els que es refereixen a seguretat industrial (1.876). La segueixen els certificats (1.437), els projectes vinculats a activitats i prevenció d'incendis (396), els que es refereixen a construcció (367) i els que s'emeten arran d'informes, valoracions i peritatges (111). El llistat es completa amb els projectes de telecomunicacions, vehicles o certificats d'eficiència energètica, entre d'altres.

El degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, Jordi Fabrellas, destaca que aquesta recuperació "no deixa de ser un reflex fidel de la conjuntura econòmica i social". Fabrellas posa l'accent en què part de l'augment es deu a la "forta evolució en l'àmbit energètic i renovable", com la instal·lació de plaques solars, però també admet "certa preocupació" perquè els projectes vinculats a la indústria manufacturera han anat a la baixa (arran de la crisi de matèries primeres).

La signatura d'un graduat en enginyeria industrial o d'un enginyer tècnic industrial és necessària en nombrosos projectes. No només aquells referits a serveis com l'electricitat, l'aigua, el gas, l'enllumenat públic, la calefacció o l'aire condicionat. També per a d'altres de més abast, com la logística de cadenes de subministrament, el transport o la distribució de mercaderies i la seguretat, entre d'altres.

En renovables, gairebé el doble

Arreu de l'Estat, els enginyers van visar 221.388 projectes durant el 2021. Una xifra que, en aquest cas, fins i tot se situa per damunt de la del 2019 (221.710) i molt per sobre de la del 2020 (189.471). Un any en què el confinament provocat per la covid-19 va provocar "un declivi en l'activitat econòmica i productiva", com explica el Col·legi d'Enginyers de Girona.

De tots els projectes segellats l'any passat, gairebé un de cada quatre feien referència al sector de l'energia (52.121). I d'aquests, 10.061 s'emmarcaven dins l'àmbit de les renovables. Aquesta xifra, subratllen els enginyers, "suposa pràcticament el doble dels projectes visats el 2020" (5.176) i se situa "considerablement" per sobre de la del 2019 (quan van ser-ne 6.351).