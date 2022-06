Nestlé ha invertit prop d'1 milió d'euros en un sistema de refrigeració sostenible a la planta embotelladora i als processos productius que la companyia té a Viladrau. Es tracta d'un únic circuit simple que utilitza refrigerants naturals. Quan les condicions ho permeten, també aprofita les baixes temperatures i la humitat de la zona del massís del Montseny durant bona part de l'any. Aquesta actuació s'emmarca en el compromís de l'empresa d'assolir les zero emissions netes en les plantes embotelladores el 2025. Properament s'implementarà una segona fase amb noves mesures per optimitzar els processos tèrmics, la reducció del consum d'energia i el possible ús de biocombustibles.

L'empresa calcula que, un cop totes aquestes mesures estiguin implementades, la planta de Viladrau eliminarà pràcticament totes les emissions de C02. També calculen que permetrà reduir un 15% el consum energètic. Actualment, l'energia elèctrica que consumeix prové de fonts renovables. La planta està situada al Parc Natural del Montseny i compta amb la certificació Alliance for Water Stewardship sobre l'ús responsable de l'aigua amb criteris socials, ambientals i econòmics. En els últims anys s'ha treballat per reduir l'ús de plàstics i fer que la seva activitat sigui compatible amb la preservació de l'entorn. Avançar en les zero emissions netes Nestlé treballa en diferents accions per fer les fàbriques que té a tot l'Estat més sostenibles i avançar cap a les zero emissions netes. Així per exemple, l'energia elèctrica que s'utilitza prové de fonts renovables. A la planta de Reus s'ha instal·lat un parc solar fotovoltaic i a la de Girona, una caldera de biomassa que utilitza les restes sobrants de l'elaboració de cafè soluble. I a la planta de Cantàbria, on es fabriquen xocolates, es treballa en un procés que utilitzarà les closques de cacau que s'obté en el procés de torrefacció per obtenir vapor.