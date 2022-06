Adif ha adjudicat aquesta setmana, per 59,6 milions d’euros, les obres per transformar el nus logístic de la Llagosta en una estació intermodal de mercaderies. L’ens ho va explicar dimecres des del Saló Internacional de la Logística (SIL), on va defensar el potencial de la Llagosta com a nus «d’alta capacitat, sostenible, eficient i integrat» des d’on impulsar el transport ferroviari a tot l’eix mediterrani. A banda del contracte ja licitat, Adif té en marxa l’adjudicació de les noves instal·lacions de seguretat i comunicacions per prop de 20 milions d’euros. La futura estació enllaçarà amb la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera francesa i connectarà amb el Corredor del Mediterrani.

La inversió ja licitada se centrarà en actuacions a la plataforma, a la via i a l’electrificació. Aquestes obres es preveu que duraran més de dos anys -es preveu que s’allargaran 26 mesos-. Pel que fa a la segona licitació, servirà per dotar la nova estació de les corresponents instal·lacions de seguretat i comunicacions, així com per a l’entrada en funcionament. Adif assegura que la transformació de la Llagosta permetrà disposar d’una nova àrea de vies de rebuda i expedició de mercaderies a través de vies paral·leles de més de 750 metres de llargada, muntades en ample mixte i electrificades a 3.000 V. Les instal·lacions tindran quatre vies per a la càrrega i descàrrega d’UTI (Unitats de Transport Intermodal), i una altra per a les mercaderies generals. Remodelació d’accessos Les obres també recullen la remodelació dels accessos a la terminal a través de la connexió amb ample estàndard amb el Corredor del Mediterrani des del viaducte de la línia d’alta velocitat, l’adaptació a ample mixt entre la Llagosta i la línia Papiol – Mollet, i la connexió sud amb la xarxa de Rodalies. L’actuació estarà finançada amb fons Next Generation.