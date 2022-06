El març de l’any 2000, internet vivia immers en una gran revolució. El mannà econòmic que prometia l’eclosió del món digital va propiciar la creació d’empreses puntcoms i va inflar els mercats. La bombolla acabaria per punxar-se, arrossegant centenars de companyies emergents. Però d’altres van sobreviure per marcar la història. En aquest context de frenesí innovador va néixer la PayPal Màfia, el grup de joves promeses que passaria a transformar la indústria tecnològica i a dominar-la fins als nostres dies.

El març del 2000 es va produir la fusió empresarial considerada el bressol d’aquest mite. Un any abans, l’empresa de ciberseguretat Confinity havia llançat al mercat el sistema de pagaments electrònics PayPal. Aquesta idea va atraure l’atenció del flamant nou propietari de Twitter Elon Musk, qui amb 29 anys dirigia X.com, una start-up dedicada als serveis financers online. Totes dues van deixar enrere la seva competència, van unir forces i van adoptar el nom PayPal. Un any després, la desitjada companyia va sortir a borsa i després de cinc mesos va ser absorbida per la multinacional de comerç electrònic Ebay per 1.500 milions de dòlars. En només quatre anys, un equip de joves havia aconseguit donar forma a la seva idea visionària i ho havia fet seguint una cultura empresarial sense complexes, competitiva, hipermasculina i gairebé universitària que recompensava la innovació dels seus membres, bons estudiants procedents en gran part de l’elitista Universitat de Standford. Sota la superestructura d’Ebay, PayPal va prosperar fins a convertir-se en un gegant. No obstant, el control i el rigor corporatiu van suposar una limitació per a desenes d’aquests col·legues, que van optar per abandonar el niu.

Les ments brillants que van crear PayPal no es van quedar de braços plegats. Un cop acabada la bombolla de les puntcoms, era el moment de transformar internet. Utilitzant la fortuna amassada amb la fusió, aquells col·legues van ser pioners d’aquest nou paradigma i van començar a crear i capitanejar una reguera de grans empreses que, com Tesla, Youtube, LinkedIn i Yelp, han marcat la indústria tecnològica. Aquesta xarxa d’emblemes del capitalisme digital es coneix com a PayPal Màfia, sobrenom gangsteril que li va posar la revista Fortune el 2007.