Quatre ambaixadores -en majúscules- de lideratge en femení van encapçalar ahir el cartell de la 4a edició de l’eWoman Girona. L’Auditori Palau de Congressos va ser l’àgora on el testimoni de la directora de Banca d'Institucions de Caixabank a Girona, Gemma Batlle, la medallista paralímpica i ambaixadora de la Fundació Eurofirms, Astrid Fina, la gerent adjunta de TMComas, Georgina Comas, i la directora general adjunta de La Fageda, Sílvia Domènech, van servir per a empoderar i inspirar el centenar d’assistents. La jornada va estar organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb l'impuls de CaixaBank, el patrocini de Toni Pons i la col·laboració de Calsina Carré, Prat Sàbat, la Fundació Eurofirms, iGRUP i Telecta.

Valentia, superació, perseverança i talent. A través del viatge personal i professional de les ponents -que minut a minut anava calant en la pell del públic-, l’objectiu era reivindicar i prestigiar el paper de la dona en la societat. No obstant, segons va assegurar la tinenta d'alcaldia i titular d'Hisenda i Règim Interior de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, «encara estem molt lluny d’aconseguir la igualtat de gènere». Tot i això, va afirmar que «s’està avançant», però va sentenciar que el progrés «hauria de ser molt més ràpid». En aquest sentit, va fer una crida a sumar esforços entre les esferes públiques i privades.

La directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, va inaugurar el torn de ponències, resseguint la seva trajectòria vital i professional amb un dolç homenatge a la seva mare, que va assegurar que, per ella, ha estat un referent de lideratge: «és un gran exemple de dona forta, lluitadora i valenta», va remarcar. Un dels majors reptes als que s’ha hagut d’enfrontar com a dona, va confessar, és la conciliació laboral «sense perdre el tren professional». «No som súperwomans ni tampoc ho hem de ser», va sentenciar. Pel que fa a la incorporació de la dona en càrrecs de responsabilitat, va assegurar «encara queda molt per fer, molts sectors hi estem en camí però d’altres no arriben ni a l’aprovat». Tot i això, va celebrar que «alguna cosa està canviant». En aquest sentit, va voler fer una crida: «Fem entre tots i totes que aquest moviment col·lectiu aparegut l’any 1848 anomenat feminisme continuï viu fins arribar a un moment en què no calgui donar-li veu, serà aleshores quan podrem dir que la igualtat d’oportunitats és una realitat».

Per la seva banda, la medallista paralímpica i ambaixadora de la Fundació Eurofirms, Astrid Fina, va posar l’accent en «visibilitzar la discapacitat canviant la mirada de la societat» amb l’objectiu de fer-la «més inclusiva». I és que si a vegades les dones topen amb una carrera d'obstacles per a aconseguir càrrecs de responsabilitat, per a les dones amb discapacitat es converteix en un autèntic malson, a partir d’on només el 23% aconsegueix un contracte laboral. Un referent de superació que va inspirar als participants a lluitar, en cos i ànima, per a defensar els seus somnis.

La gerent adjunta de TMComas, Georgina Comas, va lamenta que «encara» queda molt camí per a recórrer per a trencar estereotips de gènere però va remarcar l’aposta de la companyia per a atraure talent, també femení. «Hem de potenciar la capacitat de les dones dins del sector del metall», va assegurar.

La directora general adjunta de La Fageda, Sílvia Domènech, va tancar l’espai de ponències, apuntant a la manca de referents femenins en l’àmbit professional. «Tots els meus referents femenins han estat en l’àmbit personal, en l’àmbit empresarial els referents que he tingut han estat masculins», va assegurar.

Tot seguit va arribar el moment de fer una sessió de coaching a càrrec de Cambyo, durant la qual Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso van mostrar quines són les tres «potes» de l’autoconfiança -determinació, habilitats i accions concretes- i van demostrar que, amb confiança, tot és possible: fins i tot, doblegar una barra d’acer amb el coll.

La jornada va acabar amb l’entrega dels premis eWoman 2022. La primera en recollir-lo va ser la jugadora de l’Spar Girona Laia Palau, que va rebre el premi al Mèrit Esportiu. Palau, que fa tres setmanes anunciava la seva retirada de les pistes, va rebre una llarga ovació del públic i va rebre el premi de la mà del director de Diari de Girona, Josep Callol. L’esportista va destacar la importància que tenen els mitjans en la visibilització de l’esport femení, i va explicar que, malgrat que sovint els seus directors i entrenadors són homes, al vestuari són les jugadores les que s’organitzen. Per això, va considerar que el feminisme «comença per saber-nos tractar bé entre dones».

Les quatre ponències van reivindicar la perseverança i la valentia de les dones en el món professional

La dissenyadora de joies Roser Martínez va rebre el premi eWoman a l’emprenedoria by Toni Pons, que va entregar la responsable de comunicació de Toni Pons, Marta Juan. Martínez va explicar que, després d’haver fundat una empresa de productes congelats amb el seu germà, una situació personal tràgica li va fer veure que allò que no era el que volia fer, i una visita a una exposició de joies va despertar-li la seva part creativa. «Però jo no volia fer joies convencionals, sinó que faig un nou concepte de joieria que dona molta importància a l’esquena i el cos», va explicar.

Finalment, el premi eWoman a la Trajectòria Professional by CaixaBank, entregat pel director comercial de CaixaBank a la direcció territorial de Catalunya, Josep Maria González, va ser per a la directora general de Carrosseries Ayats, Carme Vilà, primera dona en assumir la direcció de l’empresa familiar. Vilà va agrair l’ajut de la seva germana i la seva mare, el seu home i els seus quatre fills, i va encoratjar totes les dones a «ser qui triem ser».

Va tancar l’acte, amb una síntesi de la jornada, la presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries, Maria Rosa Agustí.