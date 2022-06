Quan la Sílvia Domènech va començar a col·laborar a la Fageda, es va trobar que per primera vegada en la seva vida professional podia «ser», no «fer» o «dirigir». Actualment n’és la directora general adjunta, i defensa que cal invertir temps en treballar les relacions personals i conèixer les habilitats de cadascú per tal que el treball en equip flueixi. «Si no coneixes amb profunditat les persones, és difícil que puguin desenvolupar el que millor saben fer», va assenyalar ahir Domènech és considerada una de les deu directives més rellevants d’Espanya segons un rànquing elaborat per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.

Domènech també va recordar que l’objectiu de la Fageda, fundació sense ànim de lucre que enguany celebra el seu 40 aniversari, és posar les persones al centre de tot: «Es creen relacions molt especials, que et permeten desenvolupar-te com a persona. Intentem ser primer bones persones i, després, bons professionals», va assegurar, tot recordant que la segona cosa sense la primera no els permetria tirar endavant un projecte tan singular com el seu. Domènech va recordar que, als seus 43 anys, la majoria dels seus referents han femenins han estat en l’àmbit personal: mares, àvies, sogres... En canvi, dins l’àmbit professional, els referents que ha tingut han estat masculins, tot i que també va reconèixer, amb cert punt de satisfacció, que un company més jove li havia dit que en el seu cas era a la inversa: totes les seves referents ja són femenines. Per tant, sembla que alguna cosa està canviant. La majoria de referents professionals de Domènech han estat homes, però creu que la situació està canviant Pel que fa al lideratge femení, Domènech va advertir que, a vegades, aquest està sustentat en una base errònia: l’excessiva autoexigència, «que a vegades es porta a l’extrem». Des del seu punt de vista, l’origen d’aquesta autoexigència es troba en els valors d’una societat molt masculinitzada : «Es tracta de creences molt íntimes que es transmeten de mares a filles, i si no les revises, les vas perpetuant de forma iconscient», va advertir. En el cas de la Fageda, al comitè de direcció té nou membres, sis dels quals són dones, i reconeix que li han preguntat molt per aquest tema. «Abans em semblava una pregunta absurda, però si ens segueixen insistint en fer-la, deu ser que potser sí que encara és necessària», va reflexionar.